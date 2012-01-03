ارسال فراخوان کنگره ابن شهرآشوب به 80 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران و اعضای کنگره بین المللی ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی با آیت الله مقتدایی با اشاره به برنامه های شورای فرهنگ عمومی استان مازندران، بیان داشت: این شورا به ریاست آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در استان و قائم مقامی استاندار مازندران برنامه های مختلفی را در دستور کار دارد.



وی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران نیز علاوه بر کارهای هنری، برنامه های فرهنگی به خصوص با رویکرد معرفی و تجلیل از مفاخر و مشاهیر استان را دنبال می کند.



تجلی گاه حکومت علویان اصولا در مازندران بوده است



ابراهیمی با اشاره به این که تجلی گاه حکومت علویان اصولا در استان مازندران بوده است، تصریح کرد: متناسب با این موضوع مازندران در مقایسه با سایر استان ها جزء استان هایی است که علما و مفاخر بزرگ زیادی دارد.



وی یادآور شد: در راستای معرفی این مفاخر طی یک سال و نیم گذشته تعداد زیادی کنگره به منظور معرفی و تجلیل از بزرگانی از جمله، طالب آملی، سلمان هراتی، ملامحمد اشرفی اصفهانی، علامه محمد دشتی و ... در حد بزاعت برگزار شد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با اشاره به تصمیم شورای فرهنگ عمومی این استان مبنی بر برگزاری کنگره بین المللی ابن شهر آشوب ساروی مازندرانی، اظهار داشت: مقدمات برگزاری این کنگره انجام شده و کمیته های علمی آن نیز تشکیل شده است.



فراخوان برگزاری کنگره ابن شهرآشوب در چهار محور اصلی



وی با بیان این که فراخوان این کنگره در چهار محور اصلی و چندین محور فرعی اعلام شده است، یادآور شد: این کنگره دارای چهار محور اصلی "زندگی و شخصیت ابن شهرآشوب، اندیشه های وی، اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر وی و کتاب شناسی ابن شهرآشوب" است که هر کدام به محورهای فرعی تقسیم می شوند.



شخصیت ابن شهرآشوب، شخصیتی جامع الاطراف است



حجت الاسلام ابراهیمی در ادامه یادآور شد: شخصیت ابن شهرآشوب، شخصیتی جامع الاطراف است و وی در زمینه های مختلف فلسفی، تاریخی، علمی، فقهی و ... دارای حرف است اما متاسفانه از قرن ششم تا امروز کنگره و تجلیل خاصی از وی نشده است.



وی با بیان این که تا کنون مکاتبات زیادی در خصوص برگزاری این کنگره با مراکزی از جمله جامعه المصطفی صورت گرفته است، تصریح کرد: فراخوان برگزاری این کنگره به 80 کشور دنیا ارسال و به سه زبان ترجمه شده است، به علاوه این فراخوان در اختیار تمامی مجامع علمی، حوزوی، محققان حوزوی، استادان دانشگاه، ائمه جماعات و ... قرار گرفته است، همچنین در این راستا محققانی شناسایی شدند تا در خصوص این شخصیت قلم بزنند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان اظهار داشت: در حال حاضر که جنگ نرم نسل حاضر و آینده کشور را تهدید می کند، ما باید در معرفی الگو برای آنان نقش داشته باشیم و در این زمینه ادای دین کنیم، به علاوه ما باید بدانیم که ریشه داریم و برگزاری این کنگره ها در تبیین این موضوع بسیار مهم است.

