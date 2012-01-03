کاظم عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه هم اندیشی ورزشکاران و مسئولان شهر در دفتر ریاست شورای اسلامی باقرشهر برگزار شد و از ورزشکاران قهرمان رشته های مختلف این شهرکه در سطح بین المللی، کشوری و استانی مقامهای قهرمانی کسب کرده بودند، تجلیل به عمل آمد.

وی افزود: در این جلسه که به همت کمیته ورزش و جوانان شورای اسلامی باقرشهر و با حضور ریاست و اعضای شورای شهر، تعدادی از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی، ریاست اداره ورزش و جوانان باقرشهر و مدیران شهرداری برگزار شد.

این مسئول اظهار داشت: همچنین گزارشی از اقدامات و برنامه های شهرداری و شورای شهر و اداره ورزش و جوانان در خصوص توسعه و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی به حضار ارائه شد.

تجلیل از ورزشکاران موجب بالا رفتن انگیزه آنان خواهد شد

وی برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران را اقدامی مناسب و پسندیده دانست و افزود: این اقدام موجب بالا رفتن انگیزه در ورزشکاران و توجه بیشتر آنان به ورزش خواهد شد.

عبادی ابراز امیدواری کرد در آن مراسم از پیشکسوتان، مربیان و حامیان ورزش نیز تقدیر و تجلیل به عمل آید.

وی عنوان کرد: در این مراسم از حامد بیگی عضو تیم ملی بسکتبال نوجوان، مهدی عیاری عضو تیم ملی پرورش اندام، رضا لک مربی برتر اخلاق کشور در رشته فوتسال، شروین یوسف زاده قهرمان کشتی آزاد نوجوان کشور با اهدای لوح سپاس و جوایزی تقدیر به عمل آمد.

عضو شورای اسلامی باقرشهر با اشاره به برنامه ریزی و ساخت مجموعه های ورزشی بسیار در دوره سوم شوراها ادامه داد: فعالیت های انجام شده در معرفی و پرورش جوانان و نوجوانان در رشته های مختلف ورزشی بسیار مهم و اساسی است.

وی بیان داشت: ساخت و تجهیز مجموعه های ورزشی فدک ، شهدای بسیج، سالنهای بدنسازی، زمینهای مینی فوتسال و کمک به مراکز ورزشی و تیمهای اعزامی به مسابقات از جمله اقدامات شورای شهر است که با حمایت و پیگیریهای مستمر اعضای شورای اسلامی شهر به نتیجه رسیده است و ما امروز شاهد بالاترین سرانه ورزشی در بین شهرهای استان هستیم و امکانات ورزشی شهر بعضاً از امکانات بسیاری از شهرستانهای کشور بیشتر است.

عبادی افزود: تعامل و همکاری بسیار خوبی بین دستگاههای اجرایی خصوصاً شهرداری و شورای شهر به وجود آمده است که مطمئنا به رشد و شکوفایی ورزش در شهر کمک شایانی خواهد کرد.