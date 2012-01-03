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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

سرهنگ موسوی:

208 کیلوگرم مواد مخدر در گلستان کشف شد

208 کیلوگرم مواد مخدر در گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی گلستان گفت: طی یک ماهه گذشته با دستگیری 31 قاچاقچی در مجموع 208 کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید کاظم موسوی در این زمینه افزود: در این راستا، طی این مدت 157 توزیع کننده، 36 حمل کننده و 474 حمل کننده و 474 نگهدارنده و معتاد نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش ماموران طی این مدت 208 کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.

جانشین انتظامی استان تصریح کرد: در این مدت همچنین 11 دستگاه خودرو به همراه 16 دستگاه گوشی تلفن همراه نیز توقیف شد.

سرهنگ موسوی گلستان در ادامه با اشاره به آثار مخرب و ویرانگر مواد مخدر در جامعه بر مبارزه قاطع با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر تاکید کرد.

وی همچنین گفت: خانواده نیز باید با ارائه آموزشهای لازم ، فرزندان خود را از آثار ویرانگر مواد مخدر آگاه کنند.

کد مطلب 1500399

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