208 کیلوگرم مواد مخدر در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید کاظم موسوی در این زمینه افزود: در این راستا، طی این مدت 157 توزیع کننده، 36 حمل کننده و 474 حمل کننده و 474 نگهدارنده و معتاد نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش ماموران طی این مدت 208 کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.

جانشین انتظامی استان تصریح کرد: در این مدت همچنین 11 دستگاه خودرو به همراه 16 دستگاه گوشی تلفن همراه نیز توقیف شد.

سرهنگ موسوی گلستان در ادامه با اشاره به آثار مخرب و ویرانگر مواد مخدر در جامعه بر مبارزه قاطع با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر تاکید کرد.

وی همچنین گفت: خانواده نیز باید با ارائه آموزشهای لازم ، فرزندان خود را از آثار ویرانگر مواد مخدر آگاه کنند.