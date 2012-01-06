  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توانایی بروز احساس خطر در زنان دو برابر مردان است

توانایی بروز احساس خطر در زنان دو برابر مردان است

یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی گفت: پژوهشهای انجام شده نشان می‌دهد که توانایی بروز احساس خطر در زنان دو برابر مردان است درحالی که توانایی پذیرش ریسک در زنان نصف مردان است.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تحقیق انجام شده که توسط گروه آسیب شناسی بنیاد علوم رفتاری انجام گرفته مشخص شد که از نظر رفتاری، زنان در وقوع مشکلات عاطفی و اخلاقی و حتی مالی دارای حساسیت بالاتری نسبت به مردان هستند.

به گفته وی، به دلیل دامنه دقت و تفکر، زنان در موارد یاد شده، نزدیک شدن خطرات فوق را جلوتر حس کرده و عکس العمل نشان می دهند.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: در این مطالعه چهار هزار و 250 زن و سه هزار 900 مرد مورد مطالعه و تحلیل رفتاری قرار گرفتند بطوریکه مشخص شد زنان در بررسی های انجام شده مشکلات مالی و عاطفی را قبلا پیش بینی کرده و وقتی به همسران خود اظهار کرده بودند آنها این نظریات را باور نکرده و یا نپذیرفته بودند.

ابهری گفت: عناصر شیمیایی بدن و ساختمان مغزی در این تفاوتها نقش موثری داشته اند.

وی افزود: همچنین در این پژوهش مشخص شد توانایی پذیرش ریسک بویژه در امور مالی و عاطفی در زنان نصف مردان است بنابراین مردان مورد پژوهش این طرح تائید کرده اند که هر گاه در مسائل مالی و یا انتخاب دوست و یا امور مشابه به راهنماییهای همسران خود توجه نکرده اند دچار مشکلات مختلف شده اند.

کد مطلب 1500404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها