توانایی بروز احساس خطر در زنان دو برابر مردان است

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تحقیق انجام شده که توسط گروه آسیب شناسی بنیاد علوم رفتاری انجام گرفته مشخص شد که از نظر رفتاری، زنان در وقوع مشکلات عاطفی و اخلاقی و حتی مالی دارای حساسیت بالاتری نسبت به مردان هستند.

به گفته وی، به دلیل دامنه دقت و تفکر، زنان در موارد یاد شده، نزدیک شدن خطرات فوق را جلوتر حس کرده و عکس العمل نشان می دهند.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: در این مطالعه چهار هزار و 250 زن و سه هزار 900 مرد مورد مطالعه و تحلیل رفتاری قرار گرفتند بطوریکه مشخص شد زنان در بررسی های انجام شده مشکلات مالی و عاطفی را قبلا پیش بینی کرده و وقتی به همسران خود اظهار کرده بودند آنها این نظریات را باور نکرده و یا نپذیرفته بودند.

ابهری گفت: عناصر شیمیایی بدن و ساختمان مغزی در این تفاوتها نقش موثری داشته اند.

وی افزود: همچنین در این پژوهش مشخص شد توانایی پذیرش ریسک بویژه در امور مالی و عاطفی در زنان نصف مردان است بنابراین مردان مورد پژوهش این طرح تائید کرده اند که هر گاه در مسائل مالی و یا انتخاب دوست و یا امور مشابه به راهنماییهای همسران خود توجه نکرده اند دچار مشکلات مختلف شده اند.