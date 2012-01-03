سه گفتمان کارگاهی "بصیرت و ایمان" در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی قرچک با اعلام این خبر گفت: بصیرت یک نوع بینش صحیح از رفتار آدمی است و اگر بصیرت با آگاهی معنوی همراه باشد، چشم دل انسان به روی حقایق باز می‌شود و انسان راه سعادت را می پیماید.

حجت الاسلام حسن منتظری با اشاره به اینکه بصیرت، دوری از معاصی و گناهان کبیره و صغیره است، افزود: اگر انواع ترفند‌های دشمن را ملاحظه کنید، فقط در مبارزه با ارزشهای اخلاقی یک جامعه است و سعی و تلاش می کنند تا ارزشها را بی ارزش و ضد ارزشها را ارزش قلمداد کنند.

وی گفت: آنچه دشمنان می خواهند، این است که اتحاد یک ملت را از بین ببرند و با شبهات و اختلافات مذهبی و قومی، راه رشد و ترقی ملتها را سد کنند.

این مسئول ادامه داد: این گفتمانها با حضور125نفر از اولیای دانش آموزان در مؤسسات "ریحانه النبی"، "بیت الزهرا(س)" و "فاطمیون" برگزار شد.