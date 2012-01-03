  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

سرهنگ کریمی:

میزان وقوع سرقت در گلستان 14 درصد کاهش یافت

میزان وقوع سرقت در گلستان 14 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان گفت: میزان وقوع سرقت طی دو ماهه گذشته در استان در مجموع 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

سرهنگ بیژن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی این مدت سرقت از مغازه 37 درصد و سرقت از منزل 7 درصد کاهش داشته است.

این مقام انتظامی از کاهش 44 درصدی وقوع سرقت موتورسیکلت در استان خبر داد و بیان داشت: وقوع پدیده کیف قاپی نیز طی این مدت 14 درصد نسبت به آبان و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: در برسی‌های بعمل آمده طی این مدت، سرقت خودرو 10 درصد و سرقت وسائل داخل خودرو 18 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ کریمی با اشاره به اینکه بکارگیری نکات ایمنی موجب نمی‌شود که اموال و وسایل شهروندان به طور کل از خطر سرقت محفوظ بماند، تصریح کرد: بکارگیری نکات ایمنی برای فراری دادن سارقان کمک فراوانی می‌کند.

وی سپس گفت: آگاهی از نکات پیشگیری از جرم همراه با بکارگیری راهکارهای پیشگیرانه می‌تواند کمکی برای مبارزه با جرم باشد.

کد مطلب 1500407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها