میزان وقوع سرقت در گلستان 14 درصد کاهش یافت

سرهنگ بیژن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی این مدت سرقت از مغازه 37 درصد و سرقت از منزل 7 درصد کاهش داشته است.
این مقام انتظامی از کاهش 44 درصدی وقوع سرقت موتورسیکلت در استان خبر داد و بیان داشت: وقوع پدیده کیف قاپی نیز طی این مدت 14 درصد نسبت به آبان و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.
وی افزود: در برسیهای بعمل آمده طی این مدت، سرقت خودرو 10 درصد و سرقت وسائل داخل خودرو 18 درصد کاهش داشته است.
سرهنگ کریمی با اشاره به اینکه بکارگیری نکات ایمنی موجب نمیشود که اموال و وسایل شهروندان به طور کل از خطر سرقت محفوظ بماند، تصریح کرد: بکارگیری نکات ایمنی برای فراری دادن سارقان کمک فراوانی میکند.
وی سپس گفت: آگاهی از نکات پیشگیری از جرم همراه با بکارگیری راهکارهای پیشگیرانه میتواند کمکی برای مبارزه با جرم باشد.
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