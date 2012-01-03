بررسی "اصحاب حدیث" در گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و نهمین جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجت الاسلام علی اسدی، حجت الاسلام مجتبی گودرزی و حجت الاسلام حسن اسکندری در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "اصحاب حدیث" تألیف زهرا خلیلی در دستور کار قرار گرفت.

این مقاله درباره اصحاب حدیث، از عالمان اهل سنت است که با اهتمام ویژه به احادیث پیامبر(ص) و گاه آثار صحابه و تابعین فقط آنها را منبع اصلی برای استنباط عقاید و احکام دانستند و از عقل، قیاس و منطق گریزان هستند.

اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.