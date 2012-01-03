719 زن سرپرست خانوار خراسان جنوبی از بیمه تامین‌ اجتماعی بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ‌عرب ‌نژاد از بهره‌ مندی زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش بهزیستی از بیمه تامین‌ اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: در راستای آیین نامه اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ‌ها به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه ‌ای به گروه‌ های خاص جامعه بخشی از حق بیمه از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها پرداخت می‌ شود.

وی نحوه اجرا و پیشرفت طرح در استان را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: سهمیه اختصاص یافته به استان 719 نفر بوده که از این تعداد 500 نفر به شعب تامین‌ اجتماعی استان معرفی شده و 323 نفر سهم بیمه آنها در حال پرداخت است.

عرب ‌نژاد سن بالای 50 سال مددجویان و سابقه بیمه افراد از یکم فروردین سال 1388 به بعد را دلایل عدم جذب صد درصدی سهمیه عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا به شهرستان ‌ها اعلام شده، ظرف مدت یک هفته برای معرفی مددجویان مشمول طرح به شعب تامین اجتماعی اقدام کنند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: مددجویان مستمری بگیر و سنین بالاتر(حداکثر50 سال) در اولویت طرح پوشش بیمه قرار می‌ گیرند.