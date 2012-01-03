25 درصد از اراضی آذربایجان شرقی زیر پوشش IPM قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ایرانی فام با اشاره به اعمال مدیریت کنترل آفات و بیماری‌ها در تمامی گلخانه‌های آذربایجان شرقی گفت: تمامی گلخانه‌های استان امسال تحت پوشش مدیریت کنترل آفات، امراض و بیماری‌های IPM قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم 25 درصد اراضی کشور حدود چهار میلیون هکتار تحت پوشش مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات IPM قرار می‌گیرد ادامه داد: در این خصوص امسال یک میلیون هکتار از اراضی و از جمله تمامی گلخانه‌های کشور مشمول این طرح قرار خواهند گرفت.

ایرانی فام با بیان اینکه در روش IPM آخرین حلقه مبارزه با آفات به روش شیمیایی خواهد بود، گفت: در این روش حداکثر تلاش خود را به کار می‌بندیم تا علاوه بر اینکه از روش مبارزه بیولوژیک استفاده شود، مصرف سموم با دوره کارنس پائین و کم‌خطر در اولویت نهایی قرار بگیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی در خصوص تحت پوشش قرار دادن گلخانه های استان به روش IPM افزود: درتلاشیم تاپایان سال تمام گلخانه های استان به روش IPM تولید داشته باشند تا محصول سالمتری در استان تولید شود.

وی با بیان اینکه برنامه کنترل بیماری‌ها و مقابله با علف‌های هرز از سوی سازمان به شهرستانها ابلاغ شده است افزود: در این خصوص برای هر شهرستان بنابر استعداد، پتانسیل و سطح زیر کشت محصولات اعتبار تخصیص یافته که این برنامه شامل نظارت و کنترل آفات عمومی و همگانی، مبارزه تلفیقی و بیولوژیک IPMعلیه آفات نباتی، نظارت بر مصرف و توزیع سموم و دفع آفات نباتی و همچنین نظارت و کنترل آفات قرنطینه‌‌ای است.

ایرانی فام با بیان اینکه اولویت اجرای طرح IPM با محصولات گلخانه‌ای، تازه خوری و محصولاتی است که در استان دارای سابقه مبارزه بیولوژیک و سایر روش‌های غیر شیمیایی بوده است، مشارکت بهره‌ برداران را از اصلی‌ترین ارکان اجرای طرح دانست وتصریح کرد: اعتبارات لازم، ابزار و لوازم اجرای طرح نظیر ردیابی، پیش آگاهی وهمچنین عملیات کنترلی ازجمله شکار انبوه، اخلال درتولید مثل وجلب وکشتن متناسب سطوح و محصول محاسبه و برآورد شده است.

همچنین مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان نیز گسترش انواع روش‌های غیرشیمیایی شامل کنترل مکانیکی و زراعی آفات، استفاده از فرمون‌ها در کنترل آفات و کاهش مصرف سموم را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرده و افزود: افزایش محصول سالم، رسیدن به کشاورزی پایدار، افزایش ایمنی در حین تولید و کاهش اثرات سرطان زایی ازدیگر اهداف اجرای این طرح است.

محمود کیا با بیان اینکه در راستای تولید محصول سالم کشاورزی، شمار ی از سموم از فهرست سموم مجاز کشور حذف شده است ادامه داد: به همین منظور ، واردات این سموم ممنوع شده و روابط عمومی سازمان این موضوع را از طریق رسانه ها اطلاع رسانی نموده است .

وی با بیان اینکه این طرح نه تنها از طریق کاهش مصرف سم منجر به افزایش چند برابری درآمد کشاورز می شود، بلکه با جلب توجه کشاورز به سایر ابعاد کاهش مصرف نهاده ها و انرژی مصرفی منجر به بهبود درآمد واقعی کشاورز می شود، گفت: در مدیریت تلفیقی آفات، روشهای کنترلی قابل سازش، تلفیق گردیده و با شرایط بومی، زراعی، اقتصادی و اجتماعی هر مکانی به طور اختصاصی تطابق می یابند و ضمن کاهش وابستگی به نهاده ها از قبیل سم و کودهای شیمیایی از طریق یافتن جایگزینهای مناسب، کنترل حاصلخیزی خاک، کاهش آلودگی آب، هوا و خاک و استفاده از بقایای گیاهی و کودهای حیوانی در صورتی که تهدیدی برای سلامت خاک، آب، حیات وحش، انسان و حیوانات نباشد، می شود.

کیا، با بیان اینکه گسترش این طرح زمینه اشتغال کارشناسان کشاورزی در کلینیک های گیاه پزشکی فراهم می سازد، یادآور شد: از مزایای این طرح، زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در زمینه تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی، رونق بازار کار و اشتغال زایی در استان خواهد بود.