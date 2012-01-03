به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین دوره کنگره سراسری شعر عاشورایی استان اردبیل اظهار داشت: بی شک حماسی ترین رخداد تاریخ بشر حماسه عاشورا است.

وی با تاکبد بر ضرورت بهره گیری از شعر و ادبیات برای ترویج فرهنگ عاشورا در جامعه افزود: زبان شعر به دلیل ادبی بودن، داشتن زیبایی، فصاحت، خوش آهنگ بودن و انتقال صریح ابزار قدرتمندی است که تاثیر واضحی بر مخاطب می گذارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فرهنگ سازی و ارائه الگوهای فرهیخته و به دور از تحریفات لفظی و معنایی، زمینه سازی برای شناسایی و معرفی استعدادهای نهفته فرهنگ عاشورایی را از اهداف برگزاری این کنگره برشمرد و ابراز امیدواری کرد برگزاری این مهم باعث توسعه و ترویج اشعار پر محتوا با موضوع مکتب حسینی شود.

وی اهمیت کنگره شعر عاشورایی را در ارتقا کیفیت اشعار آیینی و ارائه شعر الگو بویژه در عرصه عزاداری یادآور شد و اضافه کرد: در این حوزه تاکنون این کنگره موفق عمل کرده و زمینه مناسب را برای تغذیه فکری ادبا، مداحان و شاعران مکتب اهل بیت فراهم ساخته است.

ستوده با بیان اینکه کنگره سراسری شعر عاشورایی به عنوان یکی از شاخصهای مراسم دینی، فعالیتی فرهنگی و تبلیغی است، یادآور شد: بیش از 600 اثر به چهارمین کنگره سراسری شعر عاشورایی از تمام استانهای کشور ارسال شده بود که قابل توجه است.

شعر عاشورایی باید در مسیر عزاداری باشد

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز طی سخنانی تصریح کرد: واقعه ای مثل عاشورا، دست هیچ امت، هیچ کس و هیچ فرهنگی نیست و این امتیاز بزرگ با خون اباعبداله الحسین (ع) به ما ارث رسیده است.

به گفته حجت الاسلام دکتر سید حسن عاملی احیا روح حماسی، مدرسه بزرگ تربیتی عاشورا و توجه به این اصل که کربلا به ما نشان می دهد امت راه را به خطا رفته اند سه مسیر فاخر برای ادای دین به این ویژگی مهم است.

وی با بیان اینکه شعر عاشورایی باید در مسیر عزاداری و مقصود به ذات و به دنبال یک هدف برتر باشد، ابراز داشت: کربلا، اصل بسیار بزرگی را پایه گذاری می کند که مرگ با عزت را برای ما به ارمغان می آورد و سرفصل تمامی سوژه های عاشورایی و مظهر توحید است.

عاملی با اشاره به معنای حدیثی از امام حسین (ع) تصریح کرد: مرگ در راه عزت، زندگی جاویدان است و زندگی با ذلت مرگی است که حیات در آن راه ندارد.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه در شرایط کنونی دنیا علیه کشور ما یک کاسه شده است، عنوان کرد: این در حالی ست که تاکید امام حسین (ع) روی حاکمیت صالح، رهبر و ولایت بود.

در پایان مراسم ضمن تجلیل از نفرات برگزیده، با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی در دو بخش فارسی و ترکی، از منتخبین بخش شعر فارسی نجمه بنائیان بروجنی، محسن استوار، نسرین قربانی، زیبا پیمانی، حسنا محمدزاده و در بخش شعر ترکی حامد لطفی، عادل تنظیفی، حسین غفاری، علیرضا فرج محمدیه، یوسف معزی تقدیر به عمل آمد.

