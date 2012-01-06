انتشار تصاویری از تلفن همراه "لومیا 900"

به گزارش خبرگزاری مهر، یک سایت فعال در انتشار اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات به نام Pocketnow تصاویری از تلفن همراه هوشمند جدید نوکیا را منتشر کرده که برپایه سیستم عامل ویندوز فن و با فناوری نسل چهارم موبایل (LTE ) سازگار است.

این تصاویر گویای آن است که "لومیا 900" برخلاف "لومیا 800" دارای یک دوربین جلویی است.

برپایه اظهارات این سایت، شرکت فنلاندی نوکیا این تلفن همراه هوشمند را در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی 2012 در لاس وگاس رونمایی خواهد کرد.

"پل تارو"، خبرنگار سایت winsupersite که پرتال بسیار نزدیک به مایکروسافت است تائید کرده که تلفن همراه هوشمندی که در این عکسها دیده می شود مربوط به نمونه آزمایشی یکی از مدلهای جدید نوکیا برپایه ویندوز فن است.

براساس گزارش وب نیوز، وی همچنین تاریخ عرضه لومیا 900 با نام اولیه "نوکیا ACE" را در بازار آمریکا 18 مارس 2012 و تحت لیسانس اپراتور AT&T اعلام کرد.