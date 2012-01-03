کوهبنان روی یکی از گسلهای فعال قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایزدی ظهر سه شنبه در همایش زلزله، گسلها، پیشگیری و مدیریت بحران که در شهر کوهبنان برگزار شد اظهارداشت: استان کرمان یکی از استانهای زلزله خیز کشور محسوب می شود و تنها طی چند سال اخیر شاهد بروز زمین لرزه های مخرب بم و زرند بوده ایم.

وی با اشاره به وجود گسلهای متعدد زلزله خیز در استان کرمان یکی از مهمترین و خطرناکترین این گسلها را گسل کوهبنان دانست.

وی ادامه داد: برای مقابله با زمین لرزه چاره ای جز جدی گرفتن مقاوم سازی توسط مردم شهرستان کوهبتنان نیست و در این راستا باید با دقت بیشتری عمل کنند.

ایزدی ادامه داد: تنها عاملی که می تواند از خسارات احتمالی زمین لرزه بکاهد تنها ساخت سازه های قوی است همان طور که در زمین لرزه بم دیدیم که خانه های مقاوم سازی شده کمترین آسیب را دیده بودند.

وی برگزاری مانورهای متعدد و آگاه سازی مردم برای انجام اقداماتی که موجب کاهش خسارات جانی می شود را نیز در کاهش خسارات تاثیر گذار دانست.

