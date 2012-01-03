شورای پول و اعتبار نسبت به خسارت تاریخی بازار ارز پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر یحیی آل اسحاق امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در مورد مدیریت بازار ارز دست از تردید بردارند و با فوریت برای کاهش التهابات ارزی تصمیم گیری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: فعالان اقتصادی به شدت نگران تداوم قیمت ارز هستند چرا که نرخ ارز در تمام ارکان اقتصاد کشور نقش کلیدی داشته و ملتهب نگه داشتن فضای تبادلات ارزی و عدم قاطعیت در اتخاذ یک تصمیم خسارات فراوانی را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: شرایط فعلی بازار ارز به نفع سرمایه گذاران اقتصادی و تولید کنندگان و حتی فروشندگان و خریداران نیست و اصناف خرده فروش نیز از التهابات ارزی متاثر شده اند.

آل اسحاق گفت: مسئولان باید در اولین فرصت از فضای ارزی کشور ابهام زدایی کنند و شرایط امروز اقتصادی کشور که به خودی خود التهابات زیادی دارد را به نحوی مدیریت کنند که نرخ ارز بر التهابات آن نیافزاید.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار درباره مسائل اخیر در بازار ارز مسئول است و باید پاسخگوی این خسارت تاریخی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: عدم قاطعیت و تردید در تصمیم گیری از سوی شورای پول و اعتبار خسارات فراوانی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد و طبیعی است که هر تصمیمی در بازار ارز ایران تبعات خود را دارد اما خسارت تصمیم نگرفتن به مراتب بیشتر است.

آل اسحاق ادامه داد: شورای پول و اعتبار قانونا ابزار لازم را برای اعمال نظر در فضای ارزی کشور را دارد و باید از این ابزار استفاده کند.

وی به ارائه گزارشی پژوهشی از سوی اتاق تهران خبر داد و گفت: این گزارش که ماه قبل جمع بندی شد شرایط ارزی فعلی کشور را پیش بینی کرده بود.