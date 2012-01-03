اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در کرمان در حال انجام است

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل 50 جلسه انتخاباتی اظهار داشت: از جمله این جلسات می توان به جلسات اعضاء ستاد انتخابات، جلسات آموزشی برای بخشداران، شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا، کارشناسان فناوری اطلاعات، کاربران رایانه در کرمان و بخشهای تابعه و جلسات هیئت اجرایی اشاره کرد.

سعیدی ادامه داد: در حال حاضر بسترسازی لازم برای برگزاری انتخاباتی امن و سالم در کرمان در حال انجام است.

وی عنوان داشت: تامین و آماده سازی تجهیزات و نیروی انسانی از جمله فعالیت هایی است که در استان کرمان در حال انجام است.

این مسئول با اشاره به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی، امنیتی و پشتیبانی برای انتخابات گفت: این امر نشان دهنده اصول راهبردی و نحوه عملکرد عوامل دخیل در انتخابات است.

رئیس هیئت اجرایی حوزه انتخابیه کرمان و راور تصریح کرد: تامین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز انتخابات در استان کرمان نیز در حال پی گیری است.

سعیدی بر لزوم رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات توسط کاندیدها گفت: هم اکنون سوابق داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

وی از مردم خواست با حضور پر شور خود در انتخابات دشمنان نظام و انقلاب را در سیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

سعیدی با اشاره به نام نویسی 30نامزد نمایندگی مجلس گفت: از این تعداد 22 نفر مرد و هشت نفر زن هستند.

وی مسئولین نظام را امانت داران مردم دانست گفت: تمام توان خود را برای صیانت از آراء مردم به کار می گیریم.