درخشش دانش آموزان علی آباد در المپیاد ورزشی سما کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه موسوی دانش آموز مدرسه راهنمایی دخترانه سمای علی آباد کتول در مسابقات شنا 50 متر به عنوان نماینده منطقه 10 دانشگاه آزاداسلامی موفق به کسب رتبه سوم این دوره از مسابقات شد.

تجلیل از مدیر نمونه سما علی آبادکتول

از مدیر دبستان پسرانه سما واحد علی آباد کتول بعنوان مدیر فعال سازمان سما کشور تجلیل شد.

از سوی معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما کشور از مسعود کردکتولی، مدیر دبستان پسرانه سما جهت اجرای طرح تربیتی اصلاح الگوی مصرف با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

انتصاب رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد علی آباد کتول

طی حکمی از سوی معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد علی آباد کتول منصوب شد.

از سوی سیدمهدی میرشمسی، رضا میرعرب برای مدت یکسال به عنوان رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد علی آباد کتول منصوب شد.