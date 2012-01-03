انتشار اسامی داوطلبان قبل از تعیین صلاحیت خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قناعتی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات انتخابات حوزه های انتخابیه خوزستان اظهار کرد: تمامی فرمانداران باید مشکلات حوزه هایشان را مطرح کرده و از آخرین دستورات ستاد مرکزی کشور مطلع شوند.

قناعتی افزود: منشکلات مطرح شده در جلسات منظمی که با مدیران کل دستگاه ها برگزار می شود برطرف خواهند شد.



قناعتی تصریح کرد: طبق بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری مستند به قانون انتخابات، فرمانداران موظفند نیازها اعم از تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز حوزه های انتخابیه را برطرف کنند و در این مورد هماهنگیهای لازم از طرف ستاد مرکزی استان صورت می پذیرد.



رئیس ستاد انتخابات استان گفت: انتشار اسامی داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در فرمانداریها ثبت نام به عمل آورده اند قبل از تعیین صلاحیت نهایی ممنوع است.