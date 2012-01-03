پیام تسلیت نقدی به مناسبت در گذشت حاج ذبیح الله بخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، به مناسبت درگذشت رزمنده مجاهد و بسیجی پیشکسوت حاج ذبیح الله بخشی پیام تسلیتی صادر کرده که متن آن در ادامه می آید:

انا لله و انا الیه راجعون



بسیج یعنی خیل میلیونی انسان های عاشق و مردان و زنان وارسته و آزاد اندیش که در لبیک به امر ولی زمان، بدون هیچ چشم داشت مادی، برای کسب رضایت الله (جل جلاله) به میدان آمده و ارزنده ترین گوهر وجودی، یعنی جان خود را در طبق اخلاص، هدیه حضرت دوست (جلت عظمته) می نمایند. بسیجیانی که در نبرد با ظالمان تا بن دندان مسلح، با ایمان به ذات لایزالی و روحیه و انگیزه والای معنوی، مایه عزت و افتخار مستضعفان عالم گشتند.

فقید سعید حاج ذبیح الله بخشی این پیر و پیشکسوت بسیجی در زمره مجاهدان عاشقی بود که در قیام آتش و خون با حضور در انبوه باران مهیب گلوله های استکبار، با ایستادگی و پایداری تمام، مصداق «لاخوف علیهم و لا یحزنون» بود و با شعار ها و رجز های روح بخش برخاسته از حنجر انقلابی اش، در روزهای داغ و سرنوشت ساز انقلاب، تاثیر مهّمی در ارتقاء انگیزه و روحیه رزمندگان داشت.

اینجانب به نمایندگی از بسیجیان سراسر کشور، در گذشت جانسوز ابوالشهید، حاج بخشی رزمندگانِ جبهه ی ارزش ها را به مقام معظم ولایت حضرت امام خامنه ای عزیز (حفظه الله)، خانواده معظم شهدا، رزمندگان، ایثارگران، آزادگان و عموم ملت شهید پرور ایران اسلامی تسلیت می گویم و برای آن بسیجی عزیز، علو درجات را از خداوند منان مسئلت می نمایم.