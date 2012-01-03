صدور مفاصا حساب باید در کوتاه ترین زمان صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته صباغی اظهار داشت: مفاصاحساب در واقع پرداخت هزینه های خدماتی شهرداری از سوی شهروندان است که تعیین این میزان عوارض طبق مصوبه هیئت وزیران است.

وی با بیان اینکه صدور مفاصا حساب ازاولویت های مهم واحد نوسازی است، بیان کرد: مالکینی که قصد انتقال ملک را دارند بعداز اعلام درخواست و بازدید به منظور تعیین میزان بدهی به واحد نوسازی ارجاع داده میشود.

وی افزود: پس از پرداخت عوارض وطی شدن مراحل اداری برگه مفاصا حساب صادر می شود.

مسئول نوسازی شهرداری منطقه هفت کرج با اشاره به تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض ملکی جاری شهروندان عنوان کرد: انجام این مهم از دیگر مسئولیتهای واحد نوسازی است.



صباغی با تاکید بر وصول درآمد نوسازی شهرداری در چارچوب مقررات و ضوابط افزود: رسیدگی به اعتراض مودیان و بررسی و پیگیری لازم در خصوص چگونگی صدورعوارض نوسازی شهرداری نیز از مولفه های مهم واحد نوسازی است که این واحد بر انجام آن به نحو مطلوب تاکید دارد.

وی بر بکارگیری دستورالعمل ها و روشهای جدید قوانین نوسازی در خصوص افزایش درآمد و وصول آسان تر آن تاکید کرد.

مسئول نوسازی شهرداری منطقه هفت کرج اجرای طرح ها و برنامه های کارآمد برای واحد نوسازی را مهم ارزیابی کرد و گفت: تحقق این مهم نقش بسزایی در جلوگیری از اطاله و پاسخگویی به موقع به شهروندان ایفا میکند.