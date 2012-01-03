وحدت عامل تعالی جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در دیدار با سرپرست کمیته امداد کشور، توجه به وحدت را باعث تعالی جامعه اسلامی خواند و افزود: ما در جامعه المصطفی بر این قسمت سرمایهگذاری کرده و برادران اهل تسنن را نیز مورد حمایت و آموزش خود در شعبههای داخل و خارج قرار دادهایم.
وی با بیان اینکه بیش از 20 هزار طلبه در جامعه المصطفی تحصیل کرده و یا در حال تحصیل هستند افزود: هرساله، دورههای کوتاه مدت در المصطفی برگزار میشود و تاکنون، بیش از صد دوره برای نخبگان کشورهای مختلف، که امکان تحصیل بلندمدت در المصطفی ندارند، برگزار شده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: این دورهها خدمتی علمی - فرهنگی به جهان اسلام به شمار میرود و موجب اثرگذاری بیشتر دستآوردهای انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل میشود.
حجت الاسلام اعرافی همچنین از تدوین نزدیک به 150 رشته تحصیلی علوم اسلامی و انسانی در این نهاد حوزوی بین المللی خبرداد.
رئیس جامعهالمصطفی در ادامه به اهمیت و جایگاه بینالمللی کمیته امداد امام خمینی(ره) که مانند المصطفی رویکرد جهانی دارد، اشاره و تصریح کرد: براساس این رویکرد جهانی، میتوان زمینههایی برای ارائه خدمات طلاب و پیروان مکتب اهلبیت(علیهمالسلام) در سراسر جهان فراهم کرد و تدابیر بیشتری اندیشید و ما نیز آمادگی خود را در زمینههایی که فضای تعامل و همکاری داشت، اعلام میداریم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه المصطفی العالمیه(ص) وحدت بین مسلمانان و شیعه و سنی را باعث تعالی جامعه اسلامی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در دیدار با سرپرست کمیته امداد کشور، توجه به وحدت را باعث تعالی جامعه اسلامی خواند و افزود: ما در جامعه المصطفی بر این قسمت سرمایهگذاری کرده و برادران اهل تسنن را نیز مورد حمایت و آموزش خود در شعبههای داخل و خارج قرار دادهایم.
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