وحدت عامل تعالی جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در دیدار با سرپرست کمیته امداد کشور، توجه به وحدت را باعث تعالی جامعه اسلامی خواند و افزود: ما در جامعه المصطفی بر این قسمت سرمایه‌گذاری کرده و برادران اهل ‌تسنن را نیز مورد حمایت و آموزش خود در شعبه‌های داخل و خارج قرار داده‌ایم.



وی با بیان اینکه بیش از 20 هزار طلبه در جامعه المصطفی تحصیل کرده و یا در حال تحصیل هستند افزود: هرساله، دوره‌های کوتاه‌ مدت در المصطفی برگزار می‌شود و تاکنون، بیش از صد دوره برای نخبگان کشورهای مختلف، که امکان تحصیل بلند‌مدت در المصطفی ندارند، برگزار ‌شده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: این دوره‌ها خدمتی علمی - فرهنگی به جهان اسلام به شمار می‌رود و موجب اثرگذاری بیشتر دست‌آوردهای انقلاب اسلامی در عرصه بین­ الملل می‌‌شود.



حجت الاسلام اعرافی همچنین از تدوین نزدیک به 150 رشته تحصیلی علوم اسلامی و انسانی در این نهاد حوزوی بین المللی خبرداد.



رئیس جامعه‌المصطفی در ادامه به اهمیت و جایگاه بین‌المللی کمیته امداد امام خمینی(ره) که مانند المصطفی رویکرد جهانی دارد، اشاره و تصریح کرد: براساس این رویکرد جهانی، می‌توان زمینه‌هایی برای ارائه خدمات طلاب و پیروان مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در سراسر جهان فراهم کرد و تدابیر بیشتری اندیشید و ما نیز آمادگی خود را در زمینه‌هایی که فضای تعامل و همکاری داشت، اعلام می‌داریم.

