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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

سامانه تلفنی 122 آبفای خوزستان افتتاح شد

سامانه تلفنی 122 آبفای خوزستان افتتاح شد

اهواز - خبرگزاری مهر: سامانه تلفنی 122 شرکت آب و فاضلاب خوزستان پیش از ظهر سه شنبه با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مهدی ثمره هاشمی مشاور وزیر نیرو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شرکت آب وفاضلاب استان خوزستان، سامانه تلفنی  امداد و حوادث آب و فاضلاب خوزستان (122) افتتاح شد.

مشاور وزیر نیرو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این مراسم هدف از سفر به استان خوزستان را بررسی وضعیت طرحهای آبرسانی و فاضلاب و بررسی درصد تحقق تعهدات آبفا خوزستان عنوان کرد.

ثمره هاشمی سامانه تلفنی 122 را مرجعی متمرکز برای راهنمایی مشترکین در حوادث آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: در گذشته و قبل از تاسیس این واحد اغلب مشترکین به دلیل عدم آشنایی کامل با مناطق، با واحدهای غیر مربوطه تماس می گرفتند که این امر موجب سرگردانی مشترک و نهایتا تاخیر در تعمیرات و یا بروز برخی حوادث می شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان خوزستان نیز با اشاره به مکانیزه بودن فعالیت این مرکز گفت: تمام فعالیتها در این قسمت توسط رایانه کنترل می شود به نحوی که تمام مکالمات ضبط شده و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی بر اساس شماره تلفن مشترکین، آدرسها ذخیره می شود.

محسن پویا یکی از دستاوردهای این سیستم را امکان تحلیل آمار و اطلاعات منظم به صورت ماهیانه دانست و اضافه کرد: تحلیل اطلاعات باعث می شود مدیران برنامه ریزی صحیحی برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به مردم را داشته باشند.

وی گفت: کارکنان شاغل در این واحد تمامی آموزشهای لازم را دیده اند و آمادگی پاسخگویی به تمام سئوالات مربوط به حوادث آب و فاضلاب همچون درخواست تعمیرات، سئوالات مربوط به قبوض آب بعد از هدفمندی یارانه ها، افت فشار در ماههای گرم سال و گزارش انشعابات غیر مجاز و سایر موارد مرتبط با مشترکین آب و فاضلاب را دارند.

مرکز ارتباطات 122 شرکت آب و فاضلاب خوزستان با هدف پاسخگویی سریع، دقیق و شبانه روزی به خواسته های تماس گیرندگان تاکنون در تمام شهرهای استان به جز ایذه ، باغملک، بستان، سوسنگرد و هفتکل راه اندازی شده است.
کد مطلب 1500447

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