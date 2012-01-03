سامانه تلفنی 122 آبفای خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مهدی ثمره هاشمی مشاور وزیر نیرو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شرکت آب وفاضلاب استان خوزستان، سامانه تلفنی امداد و حوادث آب و فاضلاب خوزستان (122) افتتاح شد.

مشاور وزیر نیرو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این مراسم هدف از سفر به استان خوزستان را بررسی وضعیت طرحهای آبرسانی و فاضلاب و بررسی درصد تحقق تعهدات آبفا خوزستان عنوان کرد.



ثمره هاشمی سامانه تلفنی 122 را مرجعی متمرکز برای راهنمایی مشترکین در حوادث آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: در گذشته و قبل از تاسیس این واحد اغلب مشترکین به دلیل عدم آشنایی کامل با مناطق، با واحدهای غیر مربوطه تماس می گرفتند که این امر موجب سرگردانی مشترک و نهایتا تاخیر در تعمیرات و یا بروز برخی حوادث می شد.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان خوزستان نیز با اشاره به مکانیزه بودن فعالیت این مرکز گفت: تمام فعالیتها در این قسمت توسط رایانه کنترل می شود به نحوی که تمام مکالمات ضبط شده و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی بر اساس شماره تلفن مشترکین، آدرسها ذخیره می شود.



محسن پویا یکی از دستاوردهای این سیستم را امکان تحلیل آمار و اطلاعات منظم به صورت ماهیانه دانست و اضافه کرد: تحلیل اطلاعات باعث می شود مدیران برنامه ریزی صحیحی برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به مردم را داشته باشند.



وی گفت: کارکنان شاغل در این واحد تمامی آموزشهای لازم را دیده اند و آمادگی پاسخگویی به تمام سئوالات مربوط به حوادث آب و فاضلاب همچون درخواست تعمیرات، سئوالات مربوط به قبوض آب بعد از هدفمندی یارانه ها، افت فشار در ماههای گرم سال و گزارش انشعابات غیر مجاز و سایر موارد مرتبط با مشترکین آب و فاضلاب را دارند.



مرکز ارتباطات 122 شرکت آب و فاضلاب خوزستان با هدف پاسخگویی سریع، دقیق و شبانه روزی به خواسته های تماس گیرندگان تاکنون در تمام شهرهای استان به جز ایذه ، باغملک، بستان، سوسنگرد و هفتکل راه اندازی شده است.