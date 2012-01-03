تخلف انتخاباتی گزارش نشده است

ناصر سراج رئیس ستاد استعلامات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دادستانی کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت استعلام کاندیداهای نهمین مجلس شورای اسلامی گفت: پس از ارائه لیست ثبت نام کنندگان توسط ستاد انتخابات در مدت پنج روز پاسخ استعلامات از سوی دادستانی کشور اعلام می شود و با توجه به پایان یافتن وقت ثبت نام به زودی پاسخ آخرین استعلامات ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه مشاور حقوقی استاندار تهران خبر از تخلف 20 کاندیدای مجلس ( به دلیل تبلیغات زودتر از موعد) داده است گفت: تمامی تخلفات در شهرها و استانها رسیدگی می شود و تاکنون تخلف انتخاباتی به دادستانی گزارش نشده است.