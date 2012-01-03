  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تخلف انتخاباتی گزارش نشده است

تخلف انتخاباتی گزارش نشده است

معاون دادستان کل کشور گفت: هنوز تخلف انتخاباتی گزارش نشده است و بیشتر تخلفات در شهرها و استانها رسیدگی می شود.

ناصر سراج رئیس ستاد استعلامات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دادستانی کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت استعلام کاندیداهای نهمین مجلس شورای اسلامی گفت: پس از ارائه لیست ثبت نام کنندگان توسط ستاد انتخابات در مدت پنج روز پاسخ استعلامات از سوی دادستانی کشور اعلام می شود و با توجه به پایان یافتن وقت ثبت نام به زودی پاسخ آخرین استعلامات ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه مشاور حقوقی استاندار تهران خبر از تخلف 20 کاندیدای مجلس ( به دلیل تبلیغات زودتر از موعد) داده است گفت: تمامی تخلفات در شهرها و استانها رسیدگی می شود و تاکنون تخلف انتخاباتی به دادستانی گزارش نشده است.

کد مطلب 1500449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها