دکتر افخم السادات حسینی در مورد فعالیتهای اجتماعی زنان به خبرنگار مهر گفت: در بعضی مشاغل و فعالیتهای اجتماعی در امور زنان در جامعه بهتر است که از خود زنان استفاده کنیم و آنان به مسائل مربوط به حوزه خود رسیدگی کنند. برای مثال در مشاغل تعلیم و تربیت یا پزشکی و بهداشتی و همچنین حقوقی و قضایی در این سه محور حضور زنان برای رسیدگی به کارها ضروری است.
استاد دانشگاه آزاد تهران در مورد اینکه آیا الگوهای اجتماعی مناسبی برای این فعالیتها در کشور تدوین شده است اظهار داشت: بله، الگوهای مناسبی در این زمینهها داریم در فعالیتهای حقوقی و قضایی که زنان دارند ضمن رعایت حدود الهی کاملا به علم روز و اسلام آشنا هستند و در امور موفق عمل میکنند. در تعلیم و تربیت، آموزش، پزشکی و بهداشت و مشاورهها برای زنان هم همینطور. امروزه ما بیمارستانها یا بخشهایی از بیمارستان را داریم که مختص بانوان است و توسط بانوان هم اداره میشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم قرآنی افزود: الگوها پاسخگو هستند به شرط اینکه بدرستی برای همه اقشار جامعه تعریف شوند. برای مثال خانم دکتری که با رعایت حدود الهی و ساماندهی خانواده خود در کارش موفق است پروسهایی را برای کسب این تخصص طی کرده تا به این مرحله رسیده و به چنین موقعیتی که در اختیار او گذاشتهاند دست یافته است. او باید برای مخاطبین خود که شرایط فعلی او را میپسندند از زندگی و مراحلی که طی کرده تا به این مدارج رسیده تعریفی به عمل آورد و چگونگی رسیدن به این مقام را تعریف کند.
حسینی در مورد اینکه آیا فعالیتهای اجتماعی زنان ما قابل مقایسه با کشورهای پیشرفتهتر است هم تصریح کرد: بله از لحاظ درجه بندی در هر عرصهای از زنان آن کشورها کمتر نیستیم. بلکه زنان ما هم به کارهای داخل خانه رسیدگی میکنند و هم بیرون از منزل فعالیت دارند. از لحاظ علمی و مهارتی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و محققان زن ما بسیار فعال هستند.
وی در پایان یادآور شد: برگزاری گفتگوها با زنان موفق و تعریف پروسههایی که آنها طی کردهاند از طریق رسانهها بسیار درالگو سازی برای زنان مؤثر است.
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