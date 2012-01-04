دکتر افخم السادات حسینی در مورد فعالیتهای اجتماعی زنان به خبرنگار مهر گفت: در بعضی مشاغل و فعالیتهای اجتماعی در امور زنان در جامعه بهتر است که از خود زنان استفاده کنیم و آنان به مسائل مربوط به حوزه خود رسیدگی کنند. برای مثال در مشاغل تعلیم و تربیت یا پزشکی و بهداشتی و همچنین حقوقی و قضایی در این سه محور حضور زنان برای رسیدگی به کارها ضروری است.

استاد دانشگاه آزاد تهران در مورد اینکه آیا الگوهای اجتماعی مناسبی برای این فعالیتها در کشور تدوین شده است اظهار داشت: بله، الگوهای مناسبی در این زمینه‏ها داریم در فعالیتهای حقوقی و قضایی که زنان دارند ضمن رعایت حدود الهی کاملا به علم روز و اسلام آشنا هستند و در امور موفق عمل می‎کنند. در تعلیم و تربیت، آموزش، پزشکی و بهداشت و مشاوره‎ها برای زنان هم همینطور. امروزه ما بیمارستانها یا بخشهایی از بیمارستان را داریم که مختص بانوان است و توسط بانوان هم اداره می‎شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم قرآنی افزود: الگوها پاسخگو هستند به شرط اینکه بدرستی برای همه اقشار جامعه تعریف شوند. برای مثال خانم دکتری که با رعایت حدود الهی و ساماندهی خانواده خود در کارش موفق است پروسه‎ایی را برای کسب این تخصص طی کرده تا به این مرحله رسیده و به چنین موقعیتی که در اختیار او گذاشته‎اند دست یافته است. او باید برای مخاطبین خود که شرایط فعلی او را می‎پسندند از زندگی و مراحلی که طی کرده تا به این مدارج رسیده تعریفی به عمل آورد و چگونگی رسیدن به این مقام را تعریف کند.

حسینی در مورد اینکه آیا فعالیتهای اجتماعی زنان ما قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته‏تر است هم تصریح کرد: بله از لحاظ درجه بندی در هر عرصه‏ای از زنان آن کشورها کمتر نیستیم. بلکه زنان ما هم به کارهای داخل خانه رسیدگی می‎کنند و هم بیرون از منزل فعالیت دارند. از لحاظ علمی و مهارتی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و محققان زن ما بسیار فعال هستند.

وی در پایان یادآور شد: برگزاری گفتگوها با زنان موفق و تعریف پروسه‏هایی که آنها طی کرده‏اند از طریق رسانه‏ها بسیار درالگو سازی برای زنان مؤثر است.