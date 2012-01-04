تمهیدات دولت برای شناسایی خانه های خالی از سکنه

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار گزارشی با عنوان طرح شناسایی خانه های خالی اجرا نشد، وزارت راه و شهرسازی جوابیه ای را به دفتر خبرگزاری مهر ارسال کرد.

در این جوابیه آمده است: جهت کاهش نوسانات بخش مسکن دولت تمام توان خود را با بهره مندی حداکثری از ظرفیت های موجود به کار بسته است تا شاهد کمترین التهاب در این بخش باشیم.

در این راستا می توان به اقداماتی چون برخورد تعزیراتی با موجریان و مشاورین املاکی که ساختار قیمتی متعارف را رعایت نمی نمایند اشاره نمود، ضمن اینکه تمهیدات دیگری همچون استفاده از ابزارهای مالیاتی جهت مواجهه با خانه های خالی، دلالی در بازار مسکن و .... در دست اقدام می باشد.

مالیات های بخش مسکن یکی از مهمترین ابزارها جهت مواجهه با مشکلات این بخش می باشد لذا با تعامل صورت گرفته میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، نظرات این وزارتخانه در خصوص چگونگی اعمال مالیات های بخش مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی به سازمان ذیربط منعکس شده است تا قبل از ارسال اصلاحیه قانون مالیات ها به مجلس شورای اسلامی در آن لحاظ شود.

در این خصوص، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده است که ماده ای مجزا برای خانه های خالی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اضافه شود.این پیشنهاد با تأکید بر تجارب سایر کشورها مبنی بر وضع نرخ مناسب مالیات جهت افزایش هزینه نگهداری خانه های خالی برای مالکین، مالیات بر خانه های خالی را در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها موثر ارزیابی کرده است.

بر این اساس اینکه تمام تلاش ها در خصوص طرح مسکن مهر تا یک سال آتی به ثمر خواهد نشست و انتظار می رود با تکمیل و تحول واحدهای مسکن مهر به متقاضیان، شاهد آزاد شدن و عرضه حجم عظیمی از مسکن به بازار باشیم که نتیجه طبیعی آن تعدیل بازار به نفع مستأجرین خواهد بود.