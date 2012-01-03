300 تابلو مکمل راهنمایی شهری در شیراز نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا ناصری با بیان اینکه بر اساس کارشناسیهای انجام شده تابلوهای مورد نیاز راهنمای مسیر، مکمل و محلهای نصب آن مشخص شده، بیان کرد: سال گذشته در 300 نقطه تابلوهای راهنما و مکمل در دو نوع متفاوت و منحصر به فرد نصب شد و در سال جاری نیز 50 تابلوی دروازه ای (بزرگ) راهنمای مسیر و 250 تابلو راهنمای مکمل در ابعاد کوچکتر تا پایان سال 90 نصب می شود.

وی شرایط ویژه زیارتی و سیاحتی شیراز را یکی از عوامل عمده افزایش تابلوهای راهنمای مسیر عنوان و تصریح کرد: در طراحی تابلوهای مکمل و راهنما سعی شده موقعیت معنوی و تاریخی شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) و جذابیت بصری مبلمان شهری نیز در نظر گرفته شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز افزایش دوربینهای نظارت تصویری، راه اندازی پارکینگهای ویژه نوروز و تجدیدخط کشی بلوار و معابر شهری را از دیگر اقدامات این سازمان برای نوروز سال 91 عنوان و بیان کرد: برنامه ریزیهای اولیه با تشکیل ستاد نوروزی تدوین شده و امید می رود با حمایت شهردار شیراز و ستاد نوروزی شهرستان به بهترین نحو ممکن پذیرای میهمانان نوروزی در سال 91 باشیم.