کسب شش مقام برتر توسط کارشناس اداره کل ارشاد استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سماوی رتبه نخست استانی مسابقات اوقاف و امور خیریه، رتبه نخست استانی جامعه القرآن، رتبه نخست دانشگاه پیام نور، رتبه چهارم مسابقات کشوری کانون های مساجد، رتبه نخست مسابقات استانی کانون های مساجد و رتبه نخست مسابقات سپاه شهرستان سمنان در رشته قرائت را کسب نمود.

وی همچنین در چهارمین مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی (ع) که در استان قم برگزار شد، به عنوان نماینده استان سمنان شرکت کرد.

کارشناس قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان سمنان همچنین، چهار رتبه برتر تک خوانی سرود در مسابقات فرهنگی هنری مختلف از جمله جشنواره عدالت و امید، نغمه ها و آواهای آسمانی، نغمه های آسمانی را کسب کرده است.

سماوی همچنین در مسابقات متعدد کشوری سازمان های مختلف در استان های هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، زنجان، کردستان، تهران، قم، خراسان رضوی نیز شرکت داشته است.

وی متولد سال 1369 می باشد و دو سال رهبری گروه همخوانی یک هزار و 357 نفری همسرایان فجر را در دهه فجر استان را نیز برعهده داشته است.