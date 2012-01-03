به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است استانداری تهران از درآمدهای صدها میلیاردی شهرداری در حریم پایتخت می گوید. سخنی که هر بار به شدت از سوی مسئولان شهری رد می شود. به اعتقاد آنها شهرداری دو برابر آنچه قانون بر عهده اش گذاشته در حریم شهر هزینه می کند.

پاییز امسال بود که معاون عمرانی استانداری تهران از شکایت استانداری از شهرداری تهران خبر داد اما این شکایت مدتی پیگیری نشد و دلیل آن فرصت به شهرداری برای ارائه مدارک در این زمینه اعلام شد. در این میان استانداری نامه ای به شهرداری تهران ارسال کرد که بی پاسخ ماند و به اعتقاد معاون عمرانی استانداری سکوت شهرداری تاییدی بر صحت این ادعا است.

حریم تهران تنها از سیمان تهران 12 میلیارد درآمد داشته است

به اعتقاد حمیدرضا محمودی رقم درآمدهای شهرداری تهران از حریم شهر مبلغ یعنی صدها میلیارد تومان است اما شهرداری تهران برای چهارسال گذشته فقط 14 میلیارد تومان برای حریم هزینه کرده در حالی که شهرداری تنها از سیمان تهران 12 میلیارد تومان در سال 88 درآمد کسب کرده است.

اما این سخنان با واکنش شدید مدیریت کل حریم شهرداری تهران روبرو شد. او در این رابطه به مهر گفت: درآمد حریم شهر تهران در سه سال گذشته 30 میلیارد تومان بوده است.

سید صباح‌الدین متقی بیان اینکه درآمدهای حریم شهر تهران محدود است، گفت: عوارض پسماندها و خدمات‌رسانی شهرداری برای بخش‌های غیرمسکونی از مواردی هستند که برای حریم تهران درآمدزایی می‌کند.همچنین درآمد حریم شهر تهران در سه سال گذشته 30 میلیارد تومان بوده که بیش از دو برابر آن برای خود حریم شهر هزینه شده است.

وی با رد گفته‌های معاون استاندار مبنی بر درآمدهای صدها میلیاردی از کارخانه‌های حریم شهر تهران گفت: بر اساس ماده 99 قانون شهرداری، 80 درصد درآمدهای ناشی از حریم باید در اختیار پروژه‌های واقع در این محدوده قرار بگیرد که ما به مراتب بیش از این مقدار برای حریم شهر تهران هزینه کرده‌ایم.

متقی ادامه داد: درختکاری، ساماندهی زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی و... بیش از درآمدها برای شهرداری هزینه داشته است.

وی افزود: هر ساله نزدیک به هفت میلیارد تومان با هماهنگی استانداری پروژه‌های مختلف در این محدوده شناسایی و توسط مناطق نیز اجرایی می‌شود. ما چنین ارقامی ‌را بشدت رد می‌کنیم.

پرونده حقوقی حریم دوباره به جریان افتاد

اما مشاور حقوقی استاندار تهران هفته گذشته از پیگیری حقوقی این پرونده خبر داد و گفت: شهرداری تهران میلیارد ها تومان درآمد حریم را به جای ساخت بوستان، فرهنگسرا، شهربازی و ورزشگاه در حریم صرف ساخت بوستان در تهران می کند.

ولی الله داوریان با اشاره به دو پرونده حقوقی و قضائی شهرداری تهران که هم اکنون در استانداری در حال پیگیری است گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به صرف درآمد از حریم شهری تهران در پروژه های شهر تهران است که این اقدام شهرداری غیرقانونی بوده است و باید گزارش درآمدش را از حریم شهر تهران به صورت شفاف به استانداری ارائه دهد.

این مقام مسئول در استانداری تهران ادامه داد: شهرداری سند بدهد من حاضرم یک روز وقت بگذاریم و با حضور کارشناسان به حریم تهران برویم و ببینیم شهرداری بر اساس درآمدهایش چقدر هزینه حریم کرده است در حالی که مجموع هزینه شهرداری تهران در حریم تهران به 10 میلیارد هم نمی رسد که معمولا یا تابلو زده یا بنر و رونمایی کرده است.

اظهارات استانداری سیاسی است

اما مدیر کل حریم شهر تهران این اظهارات تازه استانداری را بداخلاقی سیاسی دانسته و گفت: زیر سوال بردن یک نهاد بدون داشتن سند از اخلاق اسلامی به دور است. شهرداری تهران برای اولین بار شرکت شهربان را تشکیل داد که هر چند با مخاطرات زیادی همراه بوده اما نشان دهنده توجه مدیریت شهر به این بخش است تا مابقی حریم برای شهر بماند و به تاراج نرود.

او با اشاره به این که شهرداری تهران برای اولین بار در تاریخ بلدیه اقدام به تهیه طرح جامع ساماندهی حریم پایتخت کرده که مراحل تصویب آن در حال سپری است. این موضوع بیانگر اهتمام شهرداری تهران نسبت به صیانت حریم به عنوان تنفسگاه شهر است. از سوی دیگر بر اساس قانون شهرداری ها و مواد 99 تا 101 این قانون، متولی هرگونه صدور مجوز ساخت و صدور پروانه شهرداری است و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

اعتبار بوستان ولایت از حریم تهران جدا است

مدیر کل حریم شهر تهران اضافه کرد: گفته شده که درآمد ناشی از حریم در بوستان ولایت هزینه شده است که قطعا این مباحث ناشی از عدم آگاهی و اطلاع درست و کافی است. بحث اعتبار تخصیص یافته به بوستان ولایت از موضوع حریم جداست و توسط شورای اسلامی شهرتهران به تصویب رسیده و ابلاغ شده است و ربطی به حریم ندارد و حتی گاهی مطرح می کنند که درآمد ناشی از حریم بیش از چیزی است که اعلام می شود.

به گفته وی، حدود 6 ماه است که این افراد می خواهند سندی را تهیه کنند تا بر اساس آن ادعاهای خود را ثابت کنند و این که درآمد حریم بسیار زیاد است، آیا این مدت برای تهیه اسناد کافی نبوده است؟

ادعای خود را قانونی دنبال کنید

متقی تصریح کرد: خواهش من این است که استانداری اگر اسنادی مبنی بر اثبات ادعای خود دارند آن را ارائه کنند و از فرافکنی و سندسازی که دور از اخلاق اسلامی است بپرهیزند، چراکه شرایط کشور ما نیاز به همگرایی و کار دارد و در این بحث ها و فرافکنی ها اولین کسانی که صدمه می بینند شهروندان هستند. پیشنهاد می‎کنم ظرف هفته آینده اسناد ادعای اعلامی خود را که اکنون بیش از 6 ماه است روی آن مانور داده می شود ارائه و فرآیند قانونی آن را دنبال کنند. البته ممکن است کمیسیون ماده 100 مبلغی را به عنوان جریمه مطرح کند اما ما در واقعیت تنها توانسته ایم 50 درصد آن را محقق کنیم.

به اوضاع شهرداری های زیر مجموعه خودتان بپردازید

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با بیان اینکه در مراجع قضایی به شکایت استانداری پاسخ می‌گوییم گفت: حسابهای شهرداری روشن و شفاف است و با هر تخلفی بدون تعارف برخورد می‌شود.

هیربد معصومی با اشاره به شکایت استانداری تهران از شهرداری به دلیل هزینه نکردن درآمدهای صدها میلیاردی در حریم تهران به مهر گفت: من به عزیزان استانداری پیشنهاد می کنم به جای آنکه به وضعیت شهرداری تهران که ارتباطی به آنها ندارد بپردازند به اوضاع شهرداریهایی که زیر نظر خودشان است رسیدگی کنند.

به نظر می آید پس از اعتبارات بخش عمرانی متر، دور برگردان ها و تونل سای حریم تهران چالش جدید استانداری و مدیران شهری باشد.