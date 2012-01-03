10 تصویر؛ تحقیر آمریکا در تنگه هرمز پس از رزمایش ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی در آستانه آغاز سال نو میلادی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ تحقیر آمریکا در تنگه هرمز پس از رزمایش ولایت

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به برگزاری رزمایش ولایت 90 در تنگه هرمز اشاره دارد که باعث شد قدرت ایران در این منطقه حساس و استراتژیک جهان به رخ غربیها و به ویژه آمریکا کشیده شود.

سال لعنتی برای دیکتاتورها

روزنامه القدس العربی سال گذشته میلادی را سالی بسیار تلخ برای رژیمهای دیکتاتوری جهان عرب دانسته که هرگز خواهان تکرار وقایع آن در سال بعد نیستند.

آزادی در عربستان!

روزنامه السفیر امروز در کاریکاتوری به نبود آزادیهای مدنی در عربستان سعودی توجه دارد که مردم این کشور را به قیام واداشته است.

2011؛ سال پیروزیهای مقاومت

روزنامه الرایه قطر با اشاره به موفقیت حماس در انجام مبادله اسرای فلسطینی با شالیت، سال 2011 را سال پیروزی مقاومت دانسته است.

رئیس دفتر اتحادیه عرب!

روزنامه الوطن عمان امروز به دنباله روی اتحادیه عرب از دستورات آمریکا اشاره دارد. بر این اساس، اتحادیه عرب در اتخاذ سیاستهای خود استقلال ندارد و از غربیها پیروی می کند.

تیراندازی شاه بحرین

پایگاه خبری العالم امروز به استفاده از گازهای سمی و خفه کننده از سوی نیروهای امنیتی رژیم بحرین علیه مردم اشاره دارد.

چرخ دستی بوعزیزی

پایگاه خبری العالم در کاریکاتوری به آغاز قیامهای عربی با خودسوزی "محمد البوعزیزی" جوان تونسی اشاره کرده که پرونده رژیمهای دیکتاتوری تونس، مصر، لیبی و یمن را به زباله دان تاریخ انداخت.

بحران مالی اروپا و آمریکا در سال جدید؛ بدون شرح

الوطن قطر

2012 آبستن چه تحولاتی است؟

روزنامه الشرق قطر

و انقلاب ادامه دارد...

الحیات