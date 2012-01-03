خودروهای وانت بار باعمر کمتر از 10سال دوگانه سوز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین علی اکبری افزود: این طرح درراستای اجرای مصوبات دولت خدمتگزار و با همکاری وزارت نفت با استفاده از یارانه در سراسر کشور اجرا می شود.

وی یادآورشد: وانت بارهای تک کابین پیکان، نیسان و مزدا با سن کمتر از 10 سال مدلهای 1380 و بالاتر، فعال در شبکه حمل ونقل درون و برون شهری به صورت حضوری یا مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز و ثبت نام به صورت اینترنتی در سایت WWW.fapco.ir بدون پرداخت هزینه تجهیزات و پرداخت و هزینه نصب آن تا پایان دیماه جاری نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام کنند.

علی اکبری افزود: این طرح تنها تا پایان دیماه جاری اعتبار دارد و در صورت عدم ثبت نام و یا مراجعه، پس از تاریخ مذکور یارانه ای تعلق نخواهد گرفت.