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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

در زنجان/

خودروهای وانت بار باعمر کمتر از 10سال دوگانه سوز می شوند

خودروهای وانت بار باعمر کمتر از 10سال دوگانه سوز می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان از آغاز دوگانه سوز کردن خودروهای وانت بار با عمر کمتر از 10سال در زنجان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین علی اکبری افزود: این طرح درراستای اجرای مصوبات دولت خدمتگزار و با همکاری وزارت نفت با استفاده از یارانه در سراسر کشور اجرا می شود.
 
وی یادآورشد: وانت بارهای تک کابین پیکان، نیسان و مزدا با سن کمتر از 10 سال مدلهای 1380 و بالاتر، فعال در شبکه حمل ونقل درون و برون شهری به صورت حضوری یا مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز و ثبت نام به صورت اینترنتی در سایت WWW.fapco.ir   بدون پرداخت هزینه تجهیزات و پرداخت و هزینه نصب آن تا پایان دیماه جاری نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام کنند.
 
علی اکبری افزود: این طرح تنها تا پایان دیماه جاری اعتبار دارد و در صورت عدم ثبت نام و یا مراجعه، پس از تاریخ مذکور یارانه ای تعلق نخواهد گرفت.
کد مطلب 1500468

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