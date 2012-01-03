ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی در "آموزش پزشکی مجازی"

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درنیمسال دوم تحصیلی91-90 جهت مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پزشکی به صورت آموزش از راه دور ادامه دانشجو می پذیرد.

اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت، اعضای هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی و قراردادی دانشگاههای علوم پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شاهد و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس می توانند در این دوره شرکت کنند.

همچنین اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی و کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی و قراردادی انستیتو پاستور ایران، پژوهشکده رویان، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ایران، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پزشکی قانونی، هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح هم می توانند در این دوره شرکت کنند.

افرادی که دارای مدارک دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته و یا کارشناسان رشته های علوم پزشکی و رشته روانشناسی بالینی می توانند در این دوره شرکت کنند.

متقاضیان می توانند تا 20 دی ماه درخواست خود را به همراه CV (رزومه آموزشی و پژوهشی) و ذکر موارد تاکید شده، از طریق مراجعه حضوری یا پست سفارشی به دفتر مطالعات ارسال کنند.

متقاضیان می توانند مدارک خود را به نشانی اوین، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، خیابان پروانه، جنب بیمارستان شهید آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 1 ستاد، طبقه هفتم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارسال کنند.

متقاضاین باید مدارج تحصیلی، وضعیت استخدامی، سابقه فعالیت آموزشی، سابقه همکاری با مراکز و دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی، سطح زبان انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر و معرفی نامه یا توصیه نامه مقام مسئول را ذکر کنند.