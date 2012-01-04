تمدید نشدن بیمه تکمیلی 2700 ایثارگر را با مشکل مواجه کرد

رضا میری جانباز 35 درصدی مشهدی که در سال 1366 در عملیات قرارگاه رمضان دچار مصدومیت شده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: از اول خرداد امسال بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد به دلیل نبود ردیف اعتباری، ایثارگران باید به سازمانی که شاغل بوده اند مراجعه و از امکانات مجموعه خود استفاده کنند.

وی افزود: در پی این اقدام، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی که 436 نیروی شاغل، 380 نیروی بازنشسته جانباز دارد و با محاسبه خانواده شهدا رقم آنان به دو هزار و 700 نفر می رسد نیز از پرداخت هزینه بیمه تکمیلی امتناع و ایثارگران را دچار مشکل اساسی کرد.

میری گفت: هزینه های سرسام آور دارو و مراقبت جانبازان شیمیایی خانواده آنان را بشدت تحت فشار قرار داده است.

این جانباز با بیان اینکه مراجعه آنها به استانداری هم نتیجه ای در برنداشته است خواستار توجه مقامات کشوری به این معضل شد.