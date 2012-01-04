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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

در خراسان رضوی/

تمدید نشدن بیمه تکمیلی 2700 ایثارگر را با مشکل مواجه کرد

تمدید نشدن بیمه تکمیلی 2700 ایثارگر را با مشکل مواجه کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: یک جانباز شیمیایی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با جلوگیری از تمدید بیمه تکمیلی دو هزار و 700 خانوار ایثارگر باعث افزایش مشکلات آنان شده است.

رضا میری جانباز 35 درصدی مشهدی که در سال 1366 در عملیات قرارگاه رمضان دچار مصدومیت شده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: از اول خرداد امسال بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد به دلیل نبود ردیف اعتباری، ایثارگران باید به سازمانی که شاغل بوده اند مراجعه و از امکانات مجموعه خود استفاده کنند.

وی افزود: در پی این اقدام، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی که 436 نیروی شاغل، 380 نیروی بازنشسته جانباز دارد و با محاسبه خانواده شهدا رقم آنان به دو هزار و 700 نفر می رسد نیز از پرداخت هزینه بیمه تکمیلی امتناع و ایثارگران را دچار مشکل اساسی کرد.

میری گفت: هزینه های سرسام آور دارو و مراقبت جانبازان شیمیایی خانواده آنان را بشدت تحت فشار قرار داده است.

این جانباز با بیان اینکه مراجعه آنها به استانداری هم نتیجه ای در برنداشته است خواستار توجه مقامات کشوری به این معضل شد.

کد مطلب 1500474

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