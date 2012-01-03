شورای روابط اسلامی آمریکایی انفجار در مرکز اسلامی نیویورک را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، به دنبال انفجار بمبهای آتش زا در مرکز اسلامی الخوئی در کوئینز نیویورک درحالی که 80 نمازگزار در مسجد آن حضور داشتند دو خانه مسکونی نیز مورد هدف همین افراد قرار گرفت.

این حملات هیچ مجروحی برجای نگذاشت اما خساراتی به ساختمانهای هدف گرفته شده اطراف وارد کرد.

ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات ملی شورای روابط اسلامی آمریکایی گفت: حمله به نیایشگاه های سراسر آمریکا از سوی همه مردم محکوم شده و باید تحقیقات وسیعی در این رابطه با استفاده از تمام منابع اجرای قانون صورت گیرد.

وی گفت: شورای روابط اسلامی آمریکایی از پلیس محلی می خواهد اقدامات امنیتی خود را در نزدیکی مساجد افزایش دهد و جامعه اسلامی نیز اقدامات امنینی خود را به حداکثر برسانند.

هوپر یادآور شد که شورای روابط اسلامی آمریکایی اخیراً از پلیس خواسته بود تهدیدهای خشونت آمیز علیه مساجد را جدی گرفته و آنها را به دقت کنترل کند تا مانع از استفاده خشونت علیه مساجد و مسلمانان شود.

سال گذشته مساجد یا محل ساخت مساجد در ماساچوست، اورگان، اوهایو، نیویورک، آیوما، مین، جورجیا، میسوری، لوئیزیانا، تنسی، تگزاس، کالیفرنیا و میشیگان مورد حمله خرابکاران قرار گرفت.

در ماه می 2010 نیز بمبی در مسجد فلوریدا منفجر شد و بررسی آتش سوزی اخیر مسجدی در کانزاس در دستور کار بازرسان پلیس قرار دارد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان است که با هدف تقویت درک اسلام، افزایش گفتگوها، حمایت از آزادی های مدنی، تقویت مسلمانان آمریکایی و برقراری ائتلافهای ترویج کننده عدالت و درک دوجانبه فعالیت می‌کند.

از زمان یازدهم سپتامبر تا کنون مسلمانان آمریکا که تعداد آنها بین شش تا هشت میلیون نفر تخمین زده شده نسبت به فرسایش حقوق مدنی خود با این باور که آمریکاییها دین آنها را هدف گرفته معترض بوده اند.