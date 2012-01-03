فعالان تشکل "حامیان آب" مدارس شرق استان تهران تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر سه شنبه در محل شرکت آبفا شرق استان تهران برگزار شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان گفت: هر ساله همزمان با آغاز سال تحصیلی، فعالیتهای فرهنگی و آموزش همگانی در زمینه راههای صحیح مصرف آب شرب در سطح مدارس شهرهای تحت پوشش از جمله ثبت نام از دانش‌آموزان در تشکل گروهی "حامیان آب" انجام می شود.

میربیوک حجازی افزود: با توجه به تعداد بالای دانش‌آموزان و آمادگی پذیرش پیامهای آموزشی از سوی کودکان و نوجوانان و انتقال آموخته‌ها در این زمینه به بزرگسالان، با این گونه تشکلها سطح وسیعی از شهروندان را به طور مستقیم زیر پوشش پیامهای تبلیغی و آموزشی شرکت خواهیم برد.

وی عنوان کرد: با حمایتهای ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس از این حرکت فرهنگی بتوان در سالهای آینده تمام مدارس ابتدایی شهرهای تحت پوشش آبفای شرق استان در تشکل "حامیان آب" شرکت کنند.