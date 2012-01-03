یکی از سربازان گمنام امام زمان (عج) در اردکان به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اطلاعات استان یزد با صدور بیانیه‌ ای شهادت سرباز گمنام امام زمان را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: به آگاهی امت ولایتمدار و همیشه در صحنه استان یزد می‌ رساند، بار دیگر فرزندان غیور ملت و سربازان گمنام امام زمان (عج) با همکاری غیورمردان نیروی انتظامی در مصاف با ایادی استکبار و سوداگران مرگ،‌ افتخار آفریدند و در یک عملیات تعقیب و گریز چند ساعته موفق شدند بیش از یک محموله سنگین موادمخدر، چند قبضه سلاح جنگی و یک باند مسلح هشت نفره ترانزیت موادمخدر که سوابق متعدد شرارت در سطح کشور را داشتند، منهدم و دستگیر کند.

در این پیام همچنین آمده است: در این مصاف و عملیات متهورانه، سربازان گمنام امام زمان (عج) به دلیل جلوگیری از آسیب احتمالی به شهروندان با تدابیر لازم موفق شدند این اشرار مسلح را از داخل شهر به حاشیه و مسیر بین شهری بکشانند که متاسفانه در این جدال خونبار یکی از سربازان گمنام امام زمان (عج) به درجه رفیع شهادت نائل شد.

اداره کل اطلاعات استان یزد ضمن درود و سلام به ارواح طیبه شهدای راستین راه حق و حقیقت به ویژه پاسداشت این شهید فداکار اعلام کرد: پیکر این شهید بزرگوار امروز و تا دقایقی دیگر از مقابل مسجد جعفرزاده اردکان به طرف گلزار شهدای این شهر تشییع می‌ شود.