گسترش همکاری کمیته امداد و جامعه المصطفی در عرصه بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری در دیدار با حجت الاسلام علیرضا اعرافی، ضمن قدردانی از زحمات المصطفی در ارائه خدمات به طلاب و فعالان فرهنگی، اظهار داشت: رویکرد المصطفی باید آموزشی - کاربردی و متناسب با نیازهای منطقه‌ای کشور هدف باشد.



وی ادامه داد: این خدمات باید به گونه‌ای باشد که طلاب بتوانند ضمن آموزش علوم و معارف دینی، در حرفه‌‌های کاری و اقتصادی تخصص به دست آورند تا در دوران تحصیل در ایران و هنگام بازگشت به کشور خود، با رویکرد اقتصادی پایگاه اقتصادی و فرهنگی تشکیل دهند و اثرگذار باشند.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در ادامه ضمن تأکید بر این رویکرد، افزود: فراگرفتن حرفه‌ای تخصصی برای طلاب و خانواده ­های آنان سبب می­‌شود در صورت از بین رفتن سرپرست این خانواده‌ها، توانمندی اقتصادی اعضای خانواده از بین نرود و آنها بتوانند از این راه امرار معاش کنند و این رویکرد حتی در برخی از کشورها نیز مورد تجربه قرار گرفته است.



وی تصریح کرد: امداد، بسترساز است؛ ما تنها می‌توانیم بسترسازی کنیم تا نهاد‌های مرتبط، از این بستر، به خوبی، برای تحقق اهداف خود استفاده کنند.



انواری ادامه داد: این سیاست سبب می‌شود حتی در بد‌ترین شرایط بین‌الملل، بتوانیم حداقل بستر لازم برای استمرار حرکت‌های فرهنگی را فراهم آوریم؛ بنابراین، المصطفی در این زمینه می‌تواند همکار خوبی برای ما باشد.



حمایت از بیمارهای خاص



وی، در ادامه، به بررسی مشکلات بیماران صعب‌العلاج و خاص اشاره و آمادگی کمیته امداد را برای تزریق مالی به صندوق قرض‌الحسنه طلاب المصطفی به صورت ودیعه اعلام کرد.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، از فعالیت‌های کمیته امداد در عراق، لبنان، سوریه، تاجیکستان، افغانستان و... به خوبی یاد کرد و وجود شعبه‌های فعال در آنها را برای آموزش جوانان و اشتغال‌زایی مهم خواند و وجود فضای فعالیت فرهنگی را در این شعبه‌ها مورد تأکید قرار داد.



وی، در پایان، ضمن مثبت دانستن بررسی زمینه‌های مطلوب، همکاری و دست‌یابی به راهکارهای عملی - راهبردی ‌را برای تعامل بیشتر مهم خواند.

