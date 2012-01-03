به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پارس آباد اظهار داشت: با برنامه‌ ریزیها و تمهیدات اتخاذ شده امسال 11 هزار اشتغال از محل مشاغل خانگی ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخشی از این فرصت که در راستای توسعه اشتغلزایی در سطح کشور و استان صورت می گیرد، ایجاد شده، اما انتظار داریم تا پایان امسال با سرعت گرفتن کار پرداخت تسهیلات در بانکها تمامی این فرصتهای شغلی تحقق پیدا کند.

معاون استاندار اردبیل اشتغال خانگی را از جمله اشتغالهای پایدار و دارای ویژگی خاص به لحاظ هزینه کمتر و سودآوری بیشتر ارزیابی کرد و افزود: این استان با معرفی رشته‌های مختلف اشتغال خانگی از علاقمندان بیشتری برخوردار بوده بطوریکه زنان خانه‌دار تمایل زیادی را برای این حوزه به خصوص در بحث صنایع دستی و هنرهای خانگی دارند.

اختصاص400 میلیارد ریال برای ایجاد مشاغل خانگی در اردبیل

وی شکل‌ گیری چنین مشاغلی در راستای تقویت نظام اقتصادی خانواده‌ها عنوان کرد و ابراز داشت: تمام بانکها با دستور دولت مکلف شدند در کمترین فرصت و به شکل کامل تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی را پرداخت کنند.

مهدی زاده سهم اعتباری استان را در این ارتباط بیش از 400 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: در این زمینه بخشنامه‌های مصوب و مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات متقاضیان به بانکهای عامل ارسال شده است.

جذب 70 درصد اعتبارات، ایجاد 45 درصد تعهدات

وی با اشاره به متوسط جذب و تخصیص اعتبارات به میزان 70 درصد تصریح کرد: امسال تلاش می‌کنیم در برخی از پروژه‌ها و طرحها با وعده‌هایی که وزرا و مسئولان داده‌اند 100 درصد جذب اعتبارات را شاهد باشیم.

این مسئول با اشاره به رقم کل اعتبارات ملی استان اردبیل به میزان820 میلیارد ریال اضافه کرد: توزیع اعتبارات استانی با در نظر گرفتن 16 شاخص انجام شده که در این بین سعی می‌شود تمام مناطق استان به تناسب این شاخصها از اعتبار ملی استانی استفاده کنند.

وی بیشترین شاخص انجام شده در توزیع اعتبارات را رعایت عدالت برشمرد و متذکر شد: انتظار می‌رود مدیران استانی و شهرستانی نیز در توزیع حوزه‌های خود این اصل را محور کار خود قرار داده و در پیشبرد امور بهتر عمل کند.

مهدی زاده همچنین با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت حداکثری وهمدلی در انتخابات را موجب شکست و یاس دشمنان نظام برشمرد و عنوان کرد: هیئتهای اجرایی، نظارت و دست اندرکاران انتخابات به عنوان امانتداران آرای مردم، باید تمام توان خود را برای برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم به کار بگیرند.

وی وظیفه سنگین مدیران در انتخابات و امانتداری آنان را یادآور شد و اضافه کرد: 12 اسفند نشان خواهد داد که استکبار بویژه آمریکا و غرب شناختی از ملت ایران و ولایت‌ پذیری آنها ندارند و سر شیطنت آنان بار دیگر با سنگ بصیرت ملت ایران خواهد شکست.

فرماندار پارس آباد نیز در این جلسه از کاندیداهای انتخاباتی این شهرستان خواست به منظور جلوگیری از هرگونه بی نظمی و ایجاد مزاحمت برای مردم در انتخابات، از ایجاد ستاد تبلیغاتی در مرکز و خیابانهای پررفت و آمد شهر خودداری کنند.



ولی کریمی تاکید کرد: برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم در این حوزه انتخابیه تمهیدات لازم مهیا شده است.