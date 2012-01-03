استان البرز دارای 14 هزار جانباز است

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درحال حاضر در 14 هزار جانباز، 900 آزاده در استان البرز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه استان البرز چهار هزار و 700 شهید دارد، ابراز داشت: صبح امروز حاج ذبیح الله بخشی بسیجی خستگی ناپذیر جبهه و یار همیشه وفادار امام خمینی(ره) در بیمارستان پارسیان شهرک غرب به رحمت ایزدی پیوست.

وی گفت: حاج ذبیح الله بخشی جانباز 25 درصد و پدر دو شهید محمد رضا و عباس بخشی و همچنین پدر جانباز علی بخشی است که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل همواره با تبعیت از امام و انقلاب و حمایت های معنوی موجب روحیه بخشی به رزمندگان می شد به یار محبوبش امام شهدا پیوست.

وی افزود: حاج ذبیح‌الله در سخت‌ترین شرایط به رزمندگان روحیه می‌داد،این پیرجبهه‌ها تا آخرین روز حیاتش دست از راه امام خمینی و ارادتش به شهدا وخانواده شهدا و ایثارگران برنداشت.