استان البرز دارای 14 هزار جانباز است

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درحال حاضر در 14 هزار جانباز، 900 آزاده در استان البرز وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه استان البرز چهار هزار و 700 شهید دارد، ابراز داشت: صبح امروز حاج ذبیح الله بخشی بسیجی خستگی ناپذیر جبهه و یار همیشه وفادار امام خمینی(ره) در بیمارستان پارسیان شهرک غرب به رحمت ایزدی پیوست.
وی گفت: حاج ذبیح الله بخشی جانباز 25 درصد و پدر دو شهید محمد رضا و عباس بخشی و همچنین پدر جانباز علی بخشی است که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل همواره با تبعیت از امام و انقلاب و حمایت های معنوی موجب روحیه بخشی به رزمندگان می شد به یار محبوبش امام شهدا پیوست.
وی افزود: حاج ذبیحالله در سختترین شرایط به رزمندگان روحیه میداد،این پیرجبههها تا آخرین روز حیاتش دست از راه امام خمینی و ارادتش به شهدا وخانواده شهدا و ایثارگران برنداشت.
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