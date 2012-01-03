قلعه تاریخی کریشکی لار مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی گفت: مرمت این بنای ارزشمند تاریخی از تیرماه سال جاری آغاز شد که طی این پروژه نمای خارجی بنا مورد مرمت و بهسازی قرارگرفت.

وی با اشاره به اینکه این بنای تاریخی در سالهای اخیر مورد مرمت قرار گرفته، گفت: با توجه به آسیبهای وارده به این بنای تاریخی مرمت بنا در قسمتهای پوشش سقف، کف، بدنه، جدارهای داخلی حیاط و ساماندهی حیاط قلعه از منابع اعتباری سال 87 و 88 انجام پذیرفته و درسال جاری نیز با اختصاص اعتبار یکصد میلیون ریال ادامه کار مرمت در بخش هایی از بنا انجام که پیش بینی می شود تا پایان دی ماه به اتمام برسد.

این قلعه تاریخی متعلق به سال 1260خورشیدی یعنی دوره قاجاریه است. قلعه کریشکی که از آثار تاریخی روستای کریشکی شهرستان لارستان به شمار می‌رود، دارای حدود یک هزار مترمربع مساحت، نزدیک به یک هزار و 200مترمربع زیربنا، 22 اتاق و چهاربرج دیده بانی است که هر یک از این برج‌ها حدود 12 متر ارتفاع دارد و اصل قلعه نیز با حصاری به ارتفاع هشت متر محصور شده است.

این قلعه توسط حاج علی مسیح که یکی از فرزندان قاسم بهاء‌الدین بوده و به عنوان رئیس طایفه نعمه‌جات، همواره در برابر حمله و تاراج اشرار و غارتگران از کیان قوم و طایفه خود محافظت کرده، ساخته شده است.

از حاج علی مسیح سه قلعه تاریخی بر جای مانده، یکی در شهر لارستان، دیگری در حاج حسون بیرم لار و سومی نیز همان قلعه کریشکی لارستان است. قلعه کریشکی پس از اهدا به این اداره کل، مرمت و بازپیرایی و به موزه مردم شناسی تبدیل شد و هم‌‌اینک در آن آثار و اشیا قدیمی نگهداری می‌شود.

تا نیم قرن اخیر بسیاری از روستاهای استان فارس و کشور درون قلعه‌ها محصور بود اما با گسترش روستاها اغلب این قلعه‌ها که اصطلاحا به "قلعه دهکده" معروف بود به دلیل استفاده از مصالح سست خشتی در آن، از بین رفته و به ویرانه‌هایی تبدیل شده که اغلب در کنار روستاها قابل مشاهده است.

قلعه کریشکی شهرستان لارستان، نمونه شاخصی از این نوع قلعه‌ها به شمار می‌رود با این تفاوت که با وجود گذشت بیش از یک سده از زمان ساخت آن، به دلیل مراقبت‌های مالک و اهالی روستای کریشکی، کاملا سالم و پابرجا باقی مانده است.