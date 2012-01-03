نمایش قدرت ایران در خلیج فارس/ واکنش آمریکا تحریم بانکی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در مطلبی نوشت: ایران با یک مانور دریایی و چندین آزمایش موشکی در خلیج فارس قدرت نظامی خود را به نمایش جهانی گذاشت.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت که در این مانور هیچ دستوری برای بستن تنگه هرمز داده نشده، اما رئیس نیروی دریایی این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که ما آمادگی اجرا کردن سناریوهای مختلف را داریم.

این روزنامه سوئیسی در ادامه به اهمیت بالای تنگه هرمز در مبادلات تجاری نفتی دنیا اشاره کرده و نوشت: این تنگه بین ایران و عمان واقع شده و یکی از مهمترین راههای عبور نفتی دنیا محسوب می شود.

نویه زوریخه سایتونگ در ادامه به آزمایش موفقیت آمیز موشکهای دوربرد ایرانی "قادر" و "نور" در رزمایش ولایت 90 اشاره کرده و نوشت: این تست های موشکی نقطه اوج مانور نظامی ده روز ایران در خلیج فارس محسوب می شود.

نویسنده در ادامه به نمونه پیشرفته موشک "قادر" ایرانی اشاره کرده و نوشت : این موشک به گفته مقامات نظامی ایرانی نسبت به مدل سابق آن از نظر شناسایی هدف، ارتباطات ماهواره ای، دقت، برد و حالت استتار وضعیت بسیار بهتری دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به واکنش رژیم صهیونیستی نسبت به مانور اخیر دریایی ایران اشاره کرده و نوشت: اسرائیل ظاهرا خود را نسبت به آزمایشهای موشکی ایران بی تفاوت نشان داده و معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده که ایران با این آزمایشها سعی می کند نشان دهد که این توانایی را دارد در برابر حضور نظامی غرب به رهبری آمریکا در خلیج فارس واکنش نشان دهد.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: زمینه ساز نمایش قدرت ایران در خلیج فارس، مناقشات اتمی این کشور با غرب بوده است. در حالی که غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای می کند اما جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که برنامه هسته ای خود را به منظور تولید انرژی در پیش می گیرد.

نویه زوریخه سایتونگ در ادامه نوشت: آمریکا سریعا روی مانور نظامی و دریایی ایران در خلیج فارس واکنش نشان داد و اوباما تحریم بانک مرکزی این کشور را امضا کرد که در شش ماه آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد.