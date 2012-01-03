شعب رسیدگی به جرائم انتخاباتی در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی بعد از ظهر سه شنبه در کمیته انتخابات کارگروه رسانه و مطبوعات شواری پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی اظهارکرد: این شعب خارج از نوبت و به صورت فوق العاده و تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن به جرائم و تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کند.

وی بیان کرد: شوراهای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به جرائم انتخاباتی نیستند و دادسراها و دادگاه های عمومی انقلاب به این امر می پردازند.

مردم وعده های نامزدهای انتخاباتی را بررسی کنند

رئیس اداره کل دادگستری خرسان رضوی با تاکید بر انجام تبلیغات انتخاباتی در زمان اعلام شده از سوی کاندیداها، هواداران و ستادهای انتخاباتی آنها تصریح کرد: در صورت انتخابات زود رس حتی بعد از تایید صلاحیت کاندیداها برخورد و مجازات قانونی در انتظار متخلفان خواهد بود.

وی بیان کرد: مردم توجه داشته باشند که ممکن است برخی نامزدهای انتخابات وعده هایی را در راستای جمع آوری رای بیشتر به آنها بدهند که این امر خلاف قانون است.

حجت الاسلام شریعتی بیان کرد: مردم وعده هایی که در جریان انتخابات داده می شود را با دقت بررسی کنند و هشیار باشند که برخی از این صحبت های وعده داده شده در حیطه وظایف نمایندگان مجلس نیست یا قابلیت تحقق ندارد.

کاندیداها رعایت منشور اخلاقی انتخابات را مدنظر داشته باشند

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی با تاکید بر اینکه کاندیداها از تشویش اذهان عمومی خودداری کرده و از القاب و عناوین جعلی برای خود پرهیز کنند بیان کرد: کاندیداها رعایت منشور اخلاقی انتخابات را مد نظر قرار داده و از افترا و تهمت به دیگر کاندیداها دوری کنند.

شریعتی با بیان اینکه تمامی برنامه های نامزدهای انتخابات توسط هیئت های نظارت رصد می شود تاکید کرد: در صورتی که جرمی وقوع پیدا کند که در تعیین یک کاندیدها به عنوان نماینده تاثیر گذار باشد برخوردهای قضایی جدی انجام می شود که درصورت ثابت شدن آن می تواند تا رد صلاحیت و حذف آن نامزد نیز ادامه پیدا کند.

وی یادآور شد: شب نامه ها، مطالب بی امضا، بلوتوث ها و اخبار پیرامون کاندیداها که به هیئت های نظارت می رسد اول ارزیابی شده و پس از تایید صحت و سقم آن مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.

دستگاه قضایی با متخلفان استفاده از منابع دولتی برخورد جدی می کند

رئیس اداره کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: هر گونه استفاده از امکانات و منابع دولتی در امر انتخابات به شدت از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده و با متخلفان در این زمینه برخورد قاطع و جدی می شود.

حجت الاسلام شریعتی افزود: استفاده از منابع شهرداری ها و موسسات خیریه نیز در تبلیغات کاندیدهای انتخاباتی منع قانونی داشته و مسئولین این نهادها باید به رعایت این امر توجه کنند.

وی با اشاره به تعریف 60 نوع جرم انتخاباتی تصریح کرد: برخی از این تخلفات در رد صلاحیت موثر است و در صورتی که ارتکاب این جرائم از سوی نامزدها برای هیئت های نظارت ثابت شود کاندیدای مورد نظر رد صلاحیت می شود.

دشمن دنبال تبدیل فرصت انتخابات به تهدید علیه نظام است

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی اعلام کرد: هر چه از عمر نظام اسلامی می گذرد نظام دینی ما به اهداف عالیه و چشم انداز20 ساله خود نزدیک تر می شود و تاکید مردم و مسئولان بر حفظ استقلال و جمهوریت نظام نیز باعث کینه توزی دشمنان اسلام می شود.

حجت الاسلام شریعتی بیان کرد: برای تثبیت جمهوریت نظام و مردم، انتخابات یک فرصت و سرمایه است که همواره باید آن را مغتنم دانست.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی افزود: روز به روز اهمیت انتخابات بیشتر خود نمایی می کند، چرا که بر اساس قانون، امور کشور با اتکا به آراء عمومی اداره می شود.

حجت الاسلام شریعتی تصریح کرد: همچنین تاثیر برگزاری انتخابات باشکوه توسط مردم و نظم و آرامش در این عرصه در تثبیت نظام، وضعیت منطقه و جهان اسلام، قیام های نشات گرفته از بیداری اسلامی و رویکرد دشمنان در مقابله با نظام اسلامی تاثیر حتمی و قطعی دارد.

وی با اشاره به این که دشمنان اسلام با سیاه نمایی علیه نظام و دستاوردهای در داخل و خارج کشور در جهت ناامید کردن مردم تفرقه افکنی تلاش می کنند افزود: استکبار و بدخواهان نظام چون با نظام ما دینی دشمن هستند همواره از ابراز های تبلیغاتی و سیاه نمایی مانند برگزاری انتخابات غیرقانومند در فضای خفقان استفاده می کنند تا فرصت انتخابات را تبدیل به تهدیدی علیه نظام کنند.

کشور در شرایط فعلی به وحدت نیاز دارد

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان بیان کرد: کشور در شرایط فعلی به وحدت بین جناح ها، گروه ها و بین اقشار مختلف مردم و ارادتمندان نظام به عنوان اولویت برای خنثی کردن کینه توزی دشمنان و حفظ نظام نیاز دارد.

حجت الاسلام شریعتی با اشاره به اینکه فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات سالم، قانونمند، رقابتی و باشکوه در 12 اسفند جاری نیز از اولویت ها و نیازهای کشور در برهه زمانی کنونی است افزود: میزان حضور مردم، رقابتی بودن انتخابات و قانونمند بودن امر نظارت و سلامت انتخابات نیاز ضروری کشور است که بسترهای لازم برای آنها ایجاد شده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی با بیان اینکه انتخابات قانونمند و بی طرفانه همواره باید مورد توجه مسئولان و رسانه باشد اظهارکرد: آنچه در انتخابات سال 88 نقطه قوت شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات بود این مسئله بود که به دلیل قانونمندی نظارت نتوانستند سندی مبنی بر ایراد و اشکال در نحوه برگزاری انتخابات ارائه بدهند.

شریعتی بیان کرد: اکنون هماهنگی قانونمند و تعریف شده ای بین هیئت اجرایی و نظارتی در نهمین دوره تعریف شده به گونه ای که دو بخش نظارت و اجرا در حوزه های یکدیگر دخالت ندارند و در کمال بی طرفی و سلامت و امنیت در انتخابات فعالیت می کنند.

رسانه ها متن سوگند نامه نمانیدگان در مجلس را تبیین کند

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی با بیان اینکه رسانه های گروهی باید در راستای آگاهی بخشی به مردم اخبار و تحلیل های انتخاباتی را در دستور کار قرار دهند، گفت: رسانه ها متن سوگند نامه نمایندگان در مجلس را برای مردم تبیین کنند.

حجت الاسلام شریعتی با بیان اینکه محور ولایت در زمان حضور معصوم خود ایشان است و در زمان غیبت او ولی فقیه و مجتهد واجد شرایط است افزود: ویژگی های نماینده در وصیت نامه امام راحل و رهنمود های رهبر معظم انقلاب تبیین شده که ولایت مداری، داشتن بصیرت و قدرت تشخیص سیاسی از جمله آنهاست.

وی بیان کرد: نماینده شایسته باید از بصیرت والایی برخودار باشد و مدام چشم و گوشش به رسانه های خارجی نباشد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ارائه صحیح اخبار و امانتداری لازم از سوی رسانه ها در زمان انتخابات را ضروری برشمرد و افزود: با توجه به شرایط حساس این دوره از انتخابات و تاکید مقام معظم رهبری باید قانون مداری از سوی مردم، مسئولین و نامزدهای انتخاباتی و رسانه ها رعایت شود.

بررسی صلاحیت کاندیداها در انتخابات سلیقه ای نیست

عضو هیئت نظارت شورای نگهبان تاکید کرد: امروز یکی از کارهایی که دشمنان اسلام به مردم می خواهد القا کند این است که بررسی های صلاحیت توسط شورای نگهبان سلیقه ای است و ملاک و معیار مشخصی ندارد.

حجت الاسلام شریعتی عنوان کرد: بررسی صلاحیت توسط هیئت اجرایی و هیئتهای نظارت در استان و شورای نگهبان یک وظیفه قانونی است که قانون عادی و اساسی آن را مقرر کرده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی با بیان اینکه اگر اصل لزوم احراز و بررسی صلاحیت مورد اغماض قرار بگیرد چیزی برای نظام جمهوری باقی نمی ماند، عنوان کرد: بررسی صلاحیت با معیارهایی انجام می شود که قانون آن را تعیین کرده است و مواد 28 و 29 و 30 با اصلاحات بعدی آنها ملاک بررسی صلاحیت هاست.

حجت الاسلام شریعتی با بیان اینکه مردم عملکرد همه را مورد قضاوت قرار می دهند اظهار امیدواری کرد: به کمک اصحاب رسانه کاهش وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی را در امر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شاهد باشیم.