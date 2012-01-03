به گزارش خبرنگار مهر، اصغر وثوق ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: فاز اول این کیلینیک در زمینی به مساحت 4 هزار متر مربع و اعتبار موردنیاز 7 میلیارد تومان تا پایان سال 94 راه‌اندازی خواهد شد و فاز دوم نیز در فضایی به مساحت 6 هزار مترمربع و اعتبار مورد نیاز 5 میلیارد تومان تا سال 96 به پایان خواهد رسید.

وی با تاکید براینکه برای ادامه روند احداث و تجهیز این پاراکلینیک نیازمند کمک‌های مردم استان زنجان هستیم افزود: خوشبختانه در همایش 29 مهرماه امسال و در مراسم کلنگ‌زنی این پاراکلینیک بیش از 500 میلیون تومان و در همایش 23 آذرماه مهرانه که در تهران برگزار شد بیش از یک میلیارد تومان توسط زنجانی‌های مقیم تهران جمع‌آوری شد.

وثوق با بیان اینکه در این پاراکلینیک 8 درمانگاه با اعتبار پیش‌بینی شده هر درمانگاه 50 میلیون تومان ساخته خواهد شد، افزود: مسجد حسینیه اعظم زنجان ساخت یکی از این درمانگاه‌ها را از محل نذورات مردمی عهده‌دار شده است.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی (مهرانه) با اشاره به اینکه از بدو تاسیس تاکنون بیش از دو میلیارد تومان به انجمن مهرانه کمک شده است، گفت: کمک‌های مردم شهر زنجان، 45 درصد هزینه‌های بیماران سرطانی را جبران می‌کند.

وثوق با اشاره به نیاز مبرم استان به دستگاه رادیوتراپی گفت: با توجه به اینکه 70 درصد بیماران سرطانی در روند درمان به این دستگاه نیاز دارند، به ناچار مدت 2 ماه را در تهران به سر می‌برند.

وی ساخت مهمانسرا مختص بیماران سرطانی استان را گوشه‌ای از خدمات انجمن مهرانه به بیماران کم بضاعت تحت حمایت خود عنوان کرد و یادآور شد: این انجمن با ساخت مهمانسرایی در 3 طبقه و 36 تخت درتهران هزینه اسکان و خوراک بیماران را تامین می‌کند.