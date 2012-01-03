به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این استان دو هزار و21پروژه عمرانی درفصلهای مختلف در دست اجراست که بهرهبرداری از این طرحها زمینه توسعه همه جانبه استان را فراهم میکند.
وی بیان کرد: 500 میلیارد ریال اعتبار در9ماه سال جاری برای تکمیل پروژههای عمرانی این استان هزینه شده است.
حبیبی اظهار داشت: امسال دو هزار میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی استان اختصاص یافته که از این میزان تاکنون یک هزار میلیارد ریال از خزانه تخصیص یافته و 500 میلیارد ریال آن تاکنون صرف روند ساخت طرحهای عمرانی شده است.
وی بیان داشت: اعتبارات یاد شده از محل استانی، تبصره ها، ردیفهای ملی و استانی، رونق خاصی به اجرای پروژهها خواهد داد.
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویر احمد افزود: در صورت اختصاص اعتبار هیچگونه محدودیتی برای تسریع در پیشرفت آنها نخواهد بود.
حبیبی بر لزوم شتاب بخشی مدیران اجرایی به طرحهای عمرانی تاکید کرد و افزود: بیشترین اعتبارات جذب شده عمرانی مربوط به بخشهای راهسازی، آب منطقهای، آبفای شهری و روستایی، نوسازی مدارس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
وی گفت: در این استان پروژههای مختلفی در شهرستانها و بخشها در دست اجراست که این امر بیانگر روند توسعه متوازن استان است.
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