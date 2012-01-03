ناوگان اتوبوسرانی تهران باید از 7 هزار دستگاه به 11 هزار برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان اینکه روزانه حدود 4 میلیون و 200 هزار جابه جایی در تهران به وسیله ناوگان اتوبوسرانی صورت می گیرد گفت : برای افزایش تعداد ناوگان و ارتقای کیفی اتوبوس ها نیازمند تامین اعتبارات مصوب و حمایت های همه جانبه هستیم اما علیرغم اینکه هر سال به طور متوسط 400 تا 500 دستگاه اتوبوس جدید به ما تحویل می دادند ، متاسفانه امسال هیچ اتوبوس جدیدی از وزارت کشورتحویل نگرفته ایم . این در حالی است که تنها برای حفظ وضع موجود باید هرسال هزار دستگاه اتوبوس جدید تحویل بگیریم .

وی ادامه داد: امسال تنها شاهد ورود اتوبوسهای دوکابین خارجی به ناوگان بودیم که هزینه های آن به طور 100 درصدی توسط شهرداری پرداخت می شود اما اگر واقعا خواستار رفع معضل ترافیک و افزایش سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری هستیم باید عزمی ملی در حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی صورت گیرد.