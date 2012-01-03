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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

استقلال بازیکنی را گرفت که یک نیم فصل در لیگ یک بازی نکرده است!

استقلال بازیکنی را گرفت که یک نیم فصل در لیگ یک بازی نکرده است!

تیم فوتبال استقلال در فرصت نقل و انتقالات نیم‌فصل هافبک تیم فوتبال تربیت یزد را به خدمت درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علوی، هافبک تیم تربیت یزد دوشنبه شب با انعقاد قراردادی دوساله و ثبت آن در هیئت فوتبال استان تهران به عضویت استقلال درآمد.

این بازیکن که براساس اعلام سایت باشگاه استقلال به عنوان سهمیه زیر 23 سال به این تیم آمده در نیم فصل نخست در تیم تربیت یزد حضور داشت اما در 13 بازی اخیر این تیم اصلا فرصت بازی پیدا نکرده است!

براساس اعلام مرتضی برگی زر، سرمربی پیشین تیم تربیت یزد، علوی در آخرین روزهای دوران آماده سازی پیش فصل به عضویت این تیم یزدی درآمد و در تمرینات تیم دچار مصدومیت شد.

مصدومیت، این بازیکن جوان را از ترکیب تیم دور کرد تا جاییکه فرصت حضور در ترکیب اصلی تیم تربیت یزد را حتی برای یک بازی هم پیدا نکرد.

کد مطلب 1500498

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