مذاکرات طالبان و آمریکا در قطر انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، طالبان اعلام کرده است هدف از راه اندازی دفتر سیاسی در قطر به منظور گفتگو با آمریکا بوده است.

این نخستین بار است که این گروه علاقه مندی خود را برای گفتگو با آمریکا اعلام می کند. طالبان در بیانیه ای اعلام کرد این گروه و آمریکا دو طرف اصلی هستند که منافع گسترده ای در یافتن راه حلی برای مسائل افغانستان دارند.

در این بیانیه اشاره ای به مشارکت طرف سوم یعنی دولت افغانستان در گفتگوها نشده است.

این در حالی است که پیشتر دولت افغانستان بر بازگشایی دفاتر طالبان در کشورهای اسلامی با مشارکت این دولت تاکید کرده بود.

شورای عالی صلح این کشور در نامه ای که درباره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان به مراجع گوناگون کشورهایی که در این راستا با افغانستان همکاری می کنند، فرستاده، می نویسد: دولت افغانستان با روند گفتگوهای صلح با مخالفان موافق است، مشروط بر اینکه سازوکارهای مورد نظر کابل در آن گنجانده شده باشد.