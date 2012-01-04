«نوسان انتظار» در بازار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، «نوسان انتظار» مجموعه 16 داستان کوتاه از نسرین پرک است که در قالب مجموعه داستانی روایتی دیگر از سوی موسسه انتشارت امیر کبیر منتشر شده است.

این مجموعه داستان که با موضوع دفاع مقدس نوشته و منتشر شده است در مواردی روایتگر داستان‌هایی از متن وقایع دفاع مقدس به شمار می‌روند و در مواردی دیگر حاصل برداشت‌های نویسنده از تبعات اجتماعی دفاع مقدس است.

بومی‌نویسی و خلق فضاهای مردانه از جنگ در کنار حضور نویسنده در متن تمام روایت‌ها از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های داستان‌های نسرین پرک به شمار می‌رود.

نسرین پرک از نویسندگان مشهدی، سال‌ها در زمینه داستان‌نویسی فعالیت داشته است.

وی در سال‌های اخیر با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، اداره‌ کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، حوزه هنری و انجمن ادبیات داستانی در زمینه فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع‌مقدس فعالیت داشته است.

ناشر در مقدمه خود براین مجموعه داستان، انتشار آن را به منظور گشودن پنجره تازه‌ای مقابل خوانندگان برای تماشای فعالیت نوقلمان و جوانان نویسنده امروزی عنوان کرده است تا از این طریق شور و شوق آفرینشگرانه آنها را در خدمت نشر آثار داستانی در حوزه دفاع مقدس نشان دهد.

«نوسان انتظار» از سوی موسسه انتشارت امیرکبیر با شمارگان هزار نسخه و قیمت 1100 تومان منتشر شده است.