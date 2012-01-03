به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های عمرانی منطقه پردیسان، شامل بلوار 100 متری ورودی شهرک پردیسان، یادمان شهید گمنام، ساختمان موقت پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی، پنج بوستان محلی و... قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور وزیر مسکن، راه و شهرسازی و مدیران ارشد استان قم به بهره برداری رسید و پل تقاطع غیر هم سطح، بلوار 60 متری و مساجد محله‌های 6 و 8 این شهرک کلنگ زنی شد.



بنابر این گزارش، بلوار 100 متری ورودی پردیسان به طول سه کیلومتر در دو رمپ b به مساحت 550 متر و رمپ c به مساحت 644 متر توسط سازمان مسکن و شهرسازی و با مدیریت پروژه شرکت راه و ساختمان سازان راه به بهره برداری رسید.



چند دوچرخه سواران که در ابتدای بلوار مستقر بودند با سوت وزیر مسکن، راه و شهرسازی در این مسیر رکاب زدند و بلوار را افتتاح کردند.



وزیر مسکن، راه و شهرسازی با تاکید براینکه باید این طرح به همراه تقاطع غیر همسطح با مبلغی معادل 10 میلیارد تومان به بهره برداری کامل برسد، گفت: تاکنون 4.5 میلیارد این پروژه ها پرداخت شده و بقیه نیز توسط استانداری تقبل می شود



نیکزاد تاکید کرد: پروژه تقاطع غیر همسطح ورودی پردیسان باید در 6 ماهه اول سال 91 تکمیل شود.



وی با بیان اینکه پل این تقاطع به صورت رمپ و لومپ خواهد بود، افزود: برای ساخت این پروژه نیاز به آزاد سازی 18هکتار از اراضی جانبی ورودی پردیسان وجود دارد.



در ادامه برنامه افتتاح پروژه‌های پردیسان، بلواری با عرض 60 متر و با طول 2150 متر نیز کلنگ زنی شد.



احداث 14 باب مسجد به نام 14 معصوم(ع) در پردیسان



سپس وزیر و همراهان مسجد محله‌های 6 و 8 پردیسان به مساحت 780 متری را کلنگ زنی کردند.



وزیر مسکن و شهرسازی ساخت مساجد استاندارد در شهرک‌های مسکونی را از برکات نظام دانست و گفت: این دوباب مسجد با مبلغ 904 میلیون تومان در مدت 6 ماه به همراه حداقل یک هزار متر محوطه سازی باید به بهره برداری برسد.



نیکزاد با تأکید بر اینکه باید به نام 14 معصوم، 14 مسجد در شهرک پردیسان به بهره برداری برسد، افزود: 8 باب این مساجد را سازمان مسکن و شهرسازی استان قم خواهد ساخت که البته دو باب آن در محله‌های یک و دو به بهره برداری رسیده است.



وی افزود: بنا بر تاکید علما و بزرگان نظام باید برای هر محله شهرک‌های مسکونی مسکن مهر یک مسجد با تجهیزات کامل ساخته شود.



بهره برداری از یادمان شهید گمنام پردیسان



در بخشی دیگر از این مراسم، از پارک شهید گمنام پردیسان که محوطه سازی آن به طول 5600 متر مربع است بهره برداری شد.



بخشی از این پارک به یادمان 10 متری شهید گمنام با ورودی با دهانه پنج متری تعلق دارد که در ضلع غربی پارک قرار دارد و از ویژگی های آن طراحی یادمان در سمت قبله و درجوار مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) است که بیش از 80 میلیون تومان هزینه برداشته است که تکمیل آن باید از طریق تخصیص اعتبار بخش مسکن باشد.



در پایان بازدید از پروژه های پردیسان از ساختمان موقت پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی نیز بهره برداری شد.

