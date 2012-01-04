محمد مهدی قاسمی، مدیر شبکه آموزش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه "دکتر سلام" زنده از شبکه آموزش پخش می‌شود. این برنامه علمی- پزشکی است که هر قسمت آز آن پزشکان متخصص در حوزه‌های مختلف به بیان نکات مفید در خصوص مسایل سلامت فردی، روحی، روانی و بهداشت اجتماعی می‌پردازند و در آیتم‌های کوتاه مطالب بسیار مفیدی را در اختیار مخاطبان رسانه ملی قرار می‌دهند.

قاسمی یادآور شد: مراحل تحقیق این برنامه ازحدود سه سال قبل انجام شده و پس از تصویب در شورای سلامت معاونت سینمایی با حمایت شبکه آموزش از مهر ماه به مرحله تولید رسیده است.

وی یادآور شد: این برنامه در فاز اول در 500 قسمت تولید شده است که طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت سیما علاوه بر شبکه آموزش در سایر شبکه‌ها نیز به سبب اهمیت مطالب عنوان شده در آن در حال حاضر در حال پخش است.

تهیه‌کنندگی برنامه "دکتر سلام" را رضا یوسفی محله انجام داده است. پخش زنده برنامه "دکتر سلام" که اختصاص به پاسخگویی سئوالات مطرح شده از سوی مخاطبان این برنامه دارد روزهای فرد ساعت 16 در شبکه آموزش پخش می‌شود.