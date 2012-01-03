به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارائه خدمات فرهنگی به ایثارگران سرافراز و به منظور آشنایی این عزیزان با اماکن مختلف زیارتی و سیاحتی ایران اسلامی بیش از یک هزار و 300 نفر در سه ماهه باقیمانده سال جاری به استانهای کرمانشاه، خراسان رضوی، گیلان و مازندران اعزام خواهند شد.



معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: خانواده های معظم شاهد و ایثارگر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور در استان کرمانشاه اعزام و از نزدیک قدمگاه شهیدان سرافراز ایران اسلامی را زیارت خواهند کرد.



محمدعلی عالیانی افزود: کاروان های دیگری نیز به زیارت آستان ملکوتی امام هشتم (ع) اعزام و بخش دیگری از اردوها در شهرهای شمالی کشور از جمله رامسر و بندر انزلی اعزام خواهند شد.



وی اظهار داشت: هم اکنون جمعی از والدین و همسران معظم شهدا با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور از نزدیک حماسه آفرینی و رشادتهای شهیدان و ایثارگران را به نظاره نشسته و با آرمان بلند آنان تجدید میثاق می کنند.

