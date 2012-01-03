سه هزار واحد مسکونی نوسازی و بازسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعداز ظهر سه شنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق مسکونی استان، افزود: 360 میلیارد ریال اعتبار در این ارتباط به این استان اختصاص یافت که توزیع شهرستانی شد.

نیکزاد بیان کرد: برای احداث هر واحد مسکونی طبق دستورالعمل، 125میلیون ریال تسهیلات و 20 میلیون ریال نیز به صورت بلاعوض پرداخت می شود و مابقی از سهم آورده متقاضی است.

وی اظهار داشت: در دور چهارم سفر این اعتبارات به منظور بازسازی ساختمانهای خسارت دیده بر اثر سیل و همچنین نوسازی واحدهای مسکونی اختصاص یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: 996 واحد در شهرستان‌های بویراحمد، 961 واحد در کهگیلویه، 250 واحد در گچساران، 448 واحد در چرام،406واحد در دنا، 165 واحد در باشت و 355 واحد در شهرستان بهمئی بازسازی و نوسازی می شوند.

منوچهر حبیبی با اشاره به اینکه این طرح در شهرها و روستاها انجام می‌شود، افزود: این واحدهای ساختمانی در زمینی به مساحت 85 متر مربع احداث می ‌شوند.