به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به اهمیت فوق العاده انتخابات نهم مجلس اظهار داشت : ناظران جهانی و ملت های جهان، نگاه به نوع رقابت ها و نیز حضور مردم در انتخابات آینده دارند. عمق و ژرفای مشارکت سیاسی و حضور در پای صندوق های رای برای ما و آنها فوق العاده مهم است، دشمنان اسلام سعی می کنند مشارکت را پایین جلوه دهند تا ثابت کنند مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی کاهش یافته است، مردم دست آنها را خوانده اند و قطعا با حضور در پای صندوق های رای پاسخ روشنی به آنها خواهند داد .

حبیبی با اشاره به اینکه انتخابات آینده صحنه رقابت اصولگرایان و اصول ستیزان نیست تصریح کرد : ما باید با تمرین و تجربه ادبیاتی در رقابت های سیاسی به فضایی دست یابیم که در این فضا فقط به مطالبات بر حق مردم و رهبری پاسخ داده شود .

وی در ادامه افزود : ما درون گفتمان پیشرفت ، خدمت و عدالت حرکت کنیم و همه راهها به این نتیجه منجر شود. رقابت در انتخابات صحنه تصفیه حساب سیاسی گروه ها ، احزاب و رجال سیاسی و مذهبی نیست ، این بیراهه ای است که طراحان جنگ نرم در برابر سیاستمداران کشور قرار داده اند که باید فقط به فکر مردم و پیشرفت کشور باشیم و از حاشیه سازی پرهیز کنیم .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین تاکید کرد: مردم یک مجلس ولایت پذیر، ‌آمریکا ستیز، پاک دست،‌ خدوم، ساده زیست و از همه مهمتر التزام عملی به اسلام و انفلاب داشته باشد می خواهند، این حق مردم است و باید در انتخابات آینده آن را ادا کرد.

وی با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه ایران بیان داشت: آمریکائی ها با تصویب تحریم بانک مرکزی گام دیگر برای خصومت ورزی با ملت ایران برداشتند. تهدیدات نرم و سخت آنها هر روز با ادبیات متفاوت تکراری می شود .ما معتقدیم مسئولان به لحاظ این تهدیدات و یا به عبارت دیگر جنگ طلبی ها را در مجامع بین المللی دنبال کرده و از حقوق ملت ایران در مجامع جهانی دفاع کنند. همچنین ملت ایران از مسئولان می خواهند در پاسخ به این تهدیدات علاوه بر اقدامات حقوقی دست به مقابله به مثل بزنند و عربده کشی های آنها را بی پاسخ نگذارند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود رزمایش ولایت 90 توسط ارتش در دهانه تنگه هرمز را مورد تقدیر قرار داد و خاطر نشان کرد : غرب باید بداند منافذ تنفسی آنها در خلیج فارس و دریای عمان در دستان پر قدرت ارتش و سپاه است، اگر دست از پا خطا کنند به شدت مجازات خواهند شد. دولت های عربی خلیج فارس هم باید بدانند اگر روزی در منطقه اتفاقی برای ایران بیفتد آنها که با آمریکا همنوایی می کنند بیشترین آسیب را خواهند دید .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سالروز نامه امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی به گورباچف گفت: ‌امام (ره)‌با آن نگاه تیزبین خود در گذشته توقف نکرد و در حال هم درنگ نفرمود نگاه او به آینده بود و با آینده نگری حرکت انقلاب را درمسیر طوفانی پیش رو، خوب و موفق می دید.

وی افزود: امام خمینی(ره) با بیش بینی فروپاشی شوروی به جهان کفر هشدار داد، هشدار او را جدی نگرفتند. امروز نیز مقام معظم رهبری با هوشیاری حوادث منطقه و جهان را رصد می کنند و جهان کفر و استکبار را پند می دهد، اما ظاهرا گوش شنوایی در اتاق جنگ غرب وجود ندارد.



حبیبی تصریح کرد: پیام انقلاب اسلامی ایران به غرب این است که بر طبل خشونت ، خونریزی و تحمیل ایدئولوژی خود در جوامع اسلامی نکوبید، از دیکتاتوری های منطقه حمایت نکنید و در مقام تجدید مناسبات ظالمانه با جهان اسلام نباشید. شما مشکلات جانکاهی در جوامع خود دارید برگردید به کشورتان و به فکر نجات خود و مردمتان باشید .



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: ‌غرب باید بداند صدای شکستن استخوانهای کمونیسم که در اواخر قرن بیستم در همه جهان طنین افکن شد. همان حالت اکنون برای جهان سرمایه داری پدیدار گشته است. آگاهان و هوشمندان عالم صدای شکسته شدن استخوان های لیبرالیسم و سرمایه داری را می شنوند، این استخوان ها شکسته شده را با خشونت و خونریزی نمی توان جوش داد .



وی با اشاره به نقد مشفقانه مقام معظم رهبری از دیپلماسی خارجی کشور در دیدار سفرا و مسئولان وزارت خارجه با معظم له اظهار داشت : سرعت تحولات در منطقه فوق العاده است، دست آوردهای انقلاب در منطقه و جهان بی نظیر است، جهان در مسیر گفتمان انقلاب اسلامی پیش می رود و اگر دستگاه دیپلماسی کشور نتواند پیام انقلاب و حرف نو مقام معظم رهبری در مورد تحولات اخیر را به جهان برساند دچار آسیب خواهیم شد .



حبیبی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به بزرگداشت 9 دی در سراسر کشور و نیز سالروز شهادت عمار یاسر تاکید کرد : ملت ایران در پاسخ به ندای رهبری معظم انقلاب که فرمود (أین عمار ها) به خیابان ها آمدند و با بصیرت از اهل فتنه عبور کردند. مردم با بهره گیری از تجربیات تاریخ اسلام و عبرتهای عاشورایی دیگر اجازه ندادند حضرت علی(ع) در محراب و امام حسین(ع) در کربلا به شهادت برسد .



وی در پایان ابراز داشت: آنچه امسال به عنوان گرامیداشت 9 دی در کشور مشاهده شد فقط روشنگری ، روشنگری و روشنگری بود .این روشنگری ها اتمام حجت عمارهای زمان با مردودین و ساکتین بود که به اردوگاه انقلاب برگردید و از خدمت به استکبارهای جهانی و همگرایی با دشمنان اسلام دست بردارید .